Salud mental y suicidio en Panamá: ¿Cómo cuidar y cuidarnos?

En Panamá, en promedio, una persona se quita la vida cada tres días. El suicidio es una de las principales causas de muerte en los jóvenes del país. Es importante reconocer cuando nosotros o alguien cercano está en riesgo.

Entre las señales de peligro pueden estar:

Ideas suicidas activas : cuando se expresa el deseo o intención de quitarse la vida. El riesgo es mayor si ya se habla de métodos y días específicos.

Ideas suicidas pasivas : cuando la persona no dice directamente que quiere quitarse la vida, pero expresa frases como “las cosas estarían mejor sin mí”, “quisiera dormir y no despertar” o similares.

Consumo inusual o elevado de drogas y/o alcohol .

Falta de propósito, desesperanza o sentimiento de estar atrapado en una situación, ya sea económica, laboral, de salud o emocional.

Separarse de seres queridos o familia.

Ataques de ira, cambios de ánimo y descuido en la imagen personal o en aspectos de su vida.

Si te sientes identificado con algo de esta lista, habla con un familiar o un amigo de confianza y pídele que te ayude a conseguir ayuda profesional o médica. Así como vas al odontólogo cuando tienes caries, todos podemos y debemos ir al psicólogo para cuidar nuestra salud mental.

Si no tienes a nadie y no aguantas más, puedes acudir a urgencias médicas y explicar tu situación. Además, ayudar a alguien necesitado o hacer voluntariado puede ser una buena forma de aliviar esos sentimientos, aunque sea por un rato.

¿Cómo ayudar a alguien más?

Si notas estas señales en otra persona, es fundamental hablar directamente con ella. Exprésale lo que has notado y escúchala sin juzgar durante todo el tiempo que necesite. Hablar del tema no le dará más ideas de las que ya tiene, y ese momento de pausa y reflexión puede marcar una enorme diferencia.

Ayúdala a conseguir ayuda profesional, ya sea de un psicólogo clínico, un psiquiatra o un psicoterapeuta. Si el riesgo es muy grande, acompáñala a urgencias e informa al personal de la institución.

Una preocupación válida y normal es el costo. A continuación, compartimos un listado de los servicios públicos de salud mental disponibles en Panamá:

Servicios de salud mental en Panamá:

Bocas del Toro

Psicología: MINSA CAPSI-Finca 30-Changuinola

Veraguas

Psiquiatría: MINSA CAPSI La Mata, Centro de Salud Santiago, Centro de Salud Canto del Llano

Psicología: MINSA CAPSI La Mata, Centro de Salud Santiago, Centro de Salud Canto del Llano, Centro de Salud San Francisco, Hospital Luis “Chicho” Fábrega

Comarca Ngäbe-Buglé

Psicología: Clínica TARV

Coclé

Psiquiatría: Centro de Salud de Penonomé

Psicología: Centro de Salud de Penonomé, Centro de Salud Antón

Colón

Psiquiatría: Centro de Salud Buena Vista, Policentro Juan A. Núñez

Psicología: Reintegra

Panamá Este

Psiquiatría: Centro de Salud de Pacora

Panamá Norte

Psiquiatría: Centro de Salud Alcalde Díaz

Líneas de ayuda en Panamá

Línea de atención de salud mental/emocional: 169

Ministerio de Desarrollo Social: 147

Instituto Nacional de Salud Mental (INSAM) – Riesgo suicida: 523-6800

Cruz Blanca Panameña: 6674-9695, 6020-9825 (Colón: 6872-4523)

SENNIAF, Tía Elaine (asistencia psicológica): 6378-3466

Violencia doméstica – Ministerio de la Mujer: Línea 182

Esta entrega de Frentiao fue basada en el libro Rompamos el silencio, recopilado y editado por Flor Mizrachi.

Un abrazo fuerte, empático, comprensivo y sin juzgar. Nos vemos en la próxima entrega de FRENTIAO.