Salud mental y suicidio en Panamá: ¿Cómo cuidar y cuidarnos?

En Panamá, en promedio, una persona se quita la vida cada tres días. El suicidio es una de las principales causas de muerte en los jóvenes del país. Es importante reconocer cuando nosotros o alguien cercano está en riesgo.
Entre las señales de peligro pueden estar:
Ideas suicidas activas: cuando se expresa el deseo o intención de quitarse la vida. El riesgo es mayor si ya se habla de métodos y días específicos.
Ideas suicidas pasivas: cuando la persona no dice directamente que quiere quitarse la vida, pero expresa frases como “las cosas estarían mejor sin mí”, “quisiera dormir y no despertar” o similares.
Consumo inusual o elevado de drogas y/o alcohol.
Falta de propósito, desesperanza o sentimiento de estar atrapado en una situación, ya sea económica, laboral, de salud o emocional.
Separarse de seres queridos o familia.
Ataques de ira, cambios de ánimo y descuido en la imagen personal o en aspectos de su vida.
Si te sientes identificado con algo de esta lista, habla con un familiar o un amigo de confianza y pídele que te ayude a conseguir ayuda profesional o médica. Así como vas al odontólogo cuando tienes caries, todos podemos y debemos ir al psicólogo para cuidar nuestra salud mental.
Si no tienes a nadie y no aguantas más, puedes acudir a urgencias médicas y explicar tu situación. Además, ayudar a alguien necesitado o hacer voluntariado puede ser una buena forma de aliviar esos sentimientos, aunque sea por un rato.
¿Cómo ayudar a alguien más?
Si notas estas señales en otra persona, es fundamental hablar directamente con ella. Exprésale lo que has notado y escúchala sin juzgar durante todo el tiempo que necesite. Hablar del tema no le dará más ideas de las que ya tiene, y ese momento de pausa y reflexión puede marcar una enorme diferencia.
Ayúdala a conseguir ayuda profesional, ya sea de un psicólogo clínico, un psiquiatra o un psicoterapeuta. Si el riesgo es muy grande, acompáñala a urgencias e informa al personal de la institución.
Una preocupación válida y normal es el costo. A continuación, compartimos un listado de los servicios públicos de salud mental disponibles en Panamá:
Servicios de salud mental en Panamá:
Bocas del Toro
Psicología: MINSA CAPSI-Finca 30-Changuinola
Veraguas
Psiquiatría: MINSA CAPSI La Mata, Centro de Salud Santiago, Centro de Salud Canto del Llano
Psicología: MINSA CAPSI La Mata, Centro de Salud Santiago, Centro de Salud Canto del Llano, Centro de Salud San Francisco, Hospital Luis “Chicho” Fábrega
Comarca Ngäbe-Buglé
Psicología: Clínica TARV
Coclé
Psiquiatría: Centro de Salud de Penonomé
Psicología: Centro de Salud de Penonomé, Centro de Salud Antón
Colón
Psiquiatría: Centro de Salud Buena Vista, Policentro Juan A. Núñez
Psicología: Reintegra
Panamá Este
Psiquiatría: Centro de Salud de Pacora
Panamá Norte
Psiquiatría: Centro de Salud Alcalde Díaz
(El listado completo permanece como en el texto original para referencia).
Líneas de ayuda en Panamá
Línea de atención de salud mental/emocional: 169
Ministerio de Desarrollo Social: 147
Instituto Nacional de Salud Mental (INSAM) – Riesgo suicida: 523-6800
Cruz Blanca Panameña: 6674-9695, 6020-9825 (Colón: 6872-4523)
SENNIAF, Tía Elaine (asistencia psicológica): 6378-3466
Violencia doméstica – Ministerio de la Mujer: Línea 182
Esta entrega de Frentiao fue basada en el libro Rompamos el silencio, recopilado y editado por Flor Mizrachi.
Un abrazo fuerte, empático, comprensivo y sin juzgar. Nos vemos en la próxima entrega de FRENTIAO.