Sexo, consentimiento y prevención: lo básico en salud sexual panameña

Normalmente cada lunes se publica el “Frentiao”, pero como estamos en medio del carnaval, nos adelantamos con un especial de educación sexual. Y sí, es un tema controversial, pero el tabú no protege a nadie, este Frentiao, sí. Así que vamos en bomba.

Primero, ¿cómo poner un condón correctamente? Porque sí, hay bastantes personas mayores y con canas que no saben hacer esto bien.

Paso 1: Revísalo, que no esté vencido ni roto.

Paso 2: Ábrelo con los dedos. Nada de dientes, cuchillos ni tijeras.

Paso 3: Aprieta la puntita y desenróllalo hasta abajo. Ten cuidado de saber para donde rueda el pliegue para no cometer un error.

Paso 4: Usa lubricantes con base EN AGUA. ¡Listo!

No hay excusas. Hay preservativos de todos los tamaños y materiales. Encuentra el tuyo y úsalo SIEMPRE.

La Fundación Relaciones Sanas compartió este kit antiabuso sexual, y vale la pena repetirlo. Si está inconsciente: es un NO.

Si antes quería, pero cambió de opinión: es un NO. Si está borracho, borracha, drogado o drogada: NO. Si es menor de edad: NO.

SOLO un SÍ claro y consciente de una persona mayor de edad es un SÍ. No insistas, no obligues, no abuses. Punto.

Si tuviste sexo sin protección, hazte la prueba de embarazo y también de ITS. No esperes a tener síntomas. Algunos tardan años en aparecer, como el VIH que puede tardar hasta 10 años en mostrar síntomas.

Puedes ir al centro de salud más cercano que tengas y le pides hacer los exámenes de laboratorio. Si estás cerca de la capital puedes hacerte pruebas a precios reducidos o incluso gratis en PROBIDSIDA o en AHF.

También puedes conseguir los anticonceptivos de emergencia si no usaste o falló tu método anticonceptivo. La puedes conseguir en las farmacias y se debe tomar lo antes posible. Tienes hasta 72 horas (3 días), pero cada hora que pasa, baja su efectividad. Importante: esta pastilla se recomienda tomarla la menor cantidad de veces al año porque es muy fuerte.

Si fuiste víctima de violencia sexual o eres cercano a un caso, ve de inmediato a urgencias de un centro de salud público o privado e informa al personal.

Deberían tener un kit de profilaxis postexposición que son medicamentos para prevenir VIH e ITS en caso de infección.

También tienen anticonceptivos de emergencia.

Cuídense y cuídemonos todos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente “Frentiao”.