¡Tu mamá está grave! Y todas las estrategias para robar tus datos bancarios

Llamadas de la cárcel, la inversión que solo saben los millonarios, lo que nadie te dice de como ganar plata rápido...

Uno piensa que no caerá en esas estafas. Chuzo, pero cada día se vuelven más sofisticadas. Así que mejor saber todas las maneras de protegerte a ti y a las personas que amamos, en especial, las personas mayores. Pero ¿cómo?

Primero, crean un estado de urgencia, te inventan una emergencia, promoción o premio para que actúes rápido y sin pensar. Entonces aprovechan ese momento para manipularnos. Si estás en una situación similar, cógela suave, respira y cálmate.

Hay llamadas de emergencias falsas, si dicen que un familiar tuvo un accidente y necesitas enviar dinero con urgencia, cierra de una vez y llama tú mismo al familiar o a alguien cercano. No mandes ni un centavo si no estás completamente seguro o segura de que la situación es de verdad. Si te mandan algún mensaje, no abras enlaces ni descargues archivos de desconocidos.

Y tienen bukas variantes, a veces te dicen que tus puntos o estrellas se están venciendo, te mandan a invertir para ganar plata en poco tiempo. Incluso te dictan tu propio número o los mensajes tienen logos y marcas conocidas para parecer de verdad.

Nunca hagas click en enlaces o páginas sospechosas. Incluso tienen nombres similares a páginas populares. Si dudas, haz caso a tu instinto.

Tampoco compartas información personal ni datos bancarios. Ante cualquier duda, contacta a tu banco tantas veces como sea necesario. En especial si sospechas que fuiste víctima de fraude.

Importante: no prestes tu cuenta bancaria. Si alguien la usa para algo ilegal, la responsabilidad recaerá en ti, así que juega vivo

En lo digital, solo descarga aplicaciones desde las tiendas oficiales. Nunca descargues aplicaciones que te manden por mensajes o por WhatsApp. Mucho menos de personas desconocidas.

Si te ofrecen ventas de acciones, criptomonedas o bonos, juega vivo, porque a veces las usan para tentar a la gente y estafarlos.

Siempre ten tus tarjetas o artículos personales contigo o en un lugar seguro, hasta cuando hagas ejercicio.

Hay 3 cosas de las cuales siempre hay que estar pendiente y que lo más seguro es que sean una estafa:

Te piden hacer algo urgente (te crean un sentido de urgencia)

Parece demasiado bueno para ser verdad

Te piden enviar dinero rápido

Protégete, protege a los tuyos y no te dejes llevar por la promesa de plata fácil. La mejor inversión que puedes hacer es en tu seguridad y en la de quienes amas. Un abrazo y nos vemos en la siguiente.

