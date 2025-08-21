Panamá, 21 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Contenido patrocinadoCONTENIDO PATROCINADO. Es contenido producido para una empresa, organización o individuo que ha pagado a Corprensa Content Studio para que desarrolle el material. Quien paga tiene derecho a modificar y aprobar lo que será publicado. No es periodismo balanceado.
    |
    Contenido patrocinado por Banco General

    ¡Tu mamá está grave! Y todas las estrategias para robar tus datos bancarios

    José Rodríguez

    Llamadas de la cárcel, la inversión que solo saben los millonarios, lo que nadie te dice de como ganar plata rápido...

    Uno piensa que no caerá en esas estafas. Chuzo, pero cada día se vuelven más sofisticadas. Así que mejor saber todas las maneras de protegerte a ti y a las personas que amamos, en especial, las personas mayores. Pero ¿cómo?

    Primero, crean un estado de urgencia, te inventan una emergencia, promoción o premio para que actúes rápido y sin pensar. Entonces aprovechan ese momento para manipularnos. Si estás en una situación similar, cógela suave, respira y cálmate.

    Hay llamadas de emergencias falsas, si dicen que un familiar tuvo un accidente y necesitas enviar dinero con urgencia, cierra de una vez y llama tú mismo al familiar o a alguien cercano. No mandes ni un centavo si no estás completamente seguro o segura de que la situación es de verdad. Si te mandan algún mensaje, no abras enlaces ni descargues archivos de desconocidos.

    Y tienen bukas variantes, a veces te dicen que tus puntos o estrellas se están venciendo, te mandan a invertir para ganar plata en poco tiempo. Incluso te dictan tu propio número o los mensajes tienen logos y marcas conocidas para parecer de verdad.

    Nunca hagas click en enlaces o páginas sospechosas. Incluso tienen nombres similares a páginas populares. Si dudas, haz caso a tu instinto.

    Tampoco compartas información personal ni datos bancarios. Ante cualquier duda, contacta a tu banco tantas veces como sea necesario. En especial si sospechas que fuiste víctima de fraude.

    Importante: no prestes tu cuenta bancaria. Si alguien la usa para algo ilegal, la responsabilidad recaerá en ti, así que juega vivo

    En lo digital, solo descarga aplicaciones desde las tiendas oficiales. Nunca descargues aplicaciones que te manden por mensajes o por WhatsApp. Mucho menos de personas desconocidas.

    Si te ofrecen ventas de acciones, criptomonedas o bonos, juega vivo, porque a veces las usan para tentar a la gente y estafarlos.

    Siempre ten tus tarjetas o artículos personales contigo o en un lugar seguro, hasta cuando hagas ejercicio.

    Hay 3 cosas de las cuales siempre hay que estar pendiente y que lo más seguro es que sean una estafa:

    • Te piden hacer algo urgente (te crean un sentido de urgencia)

    • Parece demasiado bueno para ser verdad

    • Te piden enviar dinero rápido

    Protégete, protege a los tuyos y no te dejes llevar por la promesa de plata fácil. La mejor inversión que puedes hacer es en tu seguridad y en la de quienes amas. Un abrazo y nos vemos en la siguiente.

    Contenido patrocinado por Banco General

    José Rodríguez

    Periodista contenido multimedia


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Estados Unidos vuelve a entrenar en la antigua base de ‘Sherman’ en Panamá y Hosley visitó buque en ‘Rodman’. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete costará $27 millones y abarcará más de 25 kilómetros. Leer más