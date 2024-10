Mafe Achurra, una ‘multiartista’ del teatro panameño

Escuchar audio noticia

María Fernanda Achurra, mejor conocida como Mafe (@mafestar_), es una multifacética actriz, cantante y productora panameña. Desde muy pequeña, sintió una conexión profunda con el arte que la llevó a definir su destino en la industria artística. “Desde que aprendí a hablar y caminar, supe que lo mío era el arte”, compartió en una entrevista con ELLAS.

Mafe comenzó su camino artístico a los dos años, tomando clases de ballet. Crecer rodeada de música despertó en ella una pasión temprana y, a los siete años, su profesor de flauta le sugirió a su madre que la inscribiera en clases de canto. Desde entonces, ha perfeccionado su voz bajo la tutela de la misma profesora que la acogió en sus inicios. “Me enamoré de cómo la música me hacía sentir”, confesó.

Su gran oportunidad llegó en 2010, cuando ganó el reality infantil Canta Conmigo de TVN. Hoy, en 2024, forma parte del jurado de ese mismo programa.

Mafe cumple con múltiples facetas del mundo artístico. Recientemente, interpretó a Anya en el musical Anastasia, presentado en el Teatro Nacional, y produjo el musical inmersivo Mamma Mia! en septiembre. “Nnca me he dedicado a una cosa (...) Me considero una multiartista, porque me encanta combinar la música con el baile, con la producción, o sea, me gusta hacer todo al mismo tiempo y de eso se trata el teatro musical, que es mi pasión más grande en el mundo, porque ahí es donde combino mis pasiones”.

Consciente de los desafíos del arte en Panamá, Mafe admite que es un campo que requiere sacrificio. “Es a lo que me estoy enfocando ahorita mismo, en cómo hackear el sistema. Cómo podemos ir a ese paso, porque ya estamos tan desarrollados dentro del contenido, del talento, la calidad del producto que estamos ofreciendo como industria al país, que siento que ya es momento de crear más oportunidades de trabajo. Que una persona pueda renunciar a su trabajo de ocho a cinco y dedicarse 100% a esto”, reflexionó.

En 2022, Mafe debutó como productora teatral con el musical In The Heights, en el cual también actuó, a diferencia de Mamma Mia!, donde se quedó tras bambalinas. “A mí me gusta producir, pero nunca puedo dejar de actuar, de verdad que intenté. En Mamma Mia! no estaba en el escenario, pero fue muy difícil, yo estaba bailando y cantando mientras trabajaba”.

Al frente de su empresa, Immersive Entertainment (@immersivent), Mafe se encarga de todo, desde el marketing hasta la edición de videos y la gestión de correos. Aunque es demandante, asegura que no cambiaría nada. Su equipo de trabajo está compuesto por amigos cercanos, quienes aportan su experiencia en diversas áreas para asegurar el éxito de cada proyecto.

Para los nuevos artistas, Mafe aconseja paciencia y apertura, destacando la importancia de aprovechar las nuevas tecnologías. “Nunca dejen de entrenar. Usen plataformas como TikTok para que su talento se vea; ahora no estamos limitados solo al escenario”.

Próximamente, Mafe volverá a protagonizar Anastasia, que se presentará en el mes de noviembre en el Teatro Nacional. En 2025, producirá el musical Billy Elliot junto a Diego de Obaldía, Juliette Roy y Aarón Zebede.

Además, Immersivent ya está planificando una nueva experiencia inmersiva que aún se mantiene secreta. “Si quieren ser parte de esto, mándenme un DM, contáctenme por TikTok o por donde sea. Me encanta que estemos todos juntos en esto. ¡Nos vemos en el teatro!”.