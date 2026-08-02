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    Accidente

    13 personas mueren en Perú al estrellarse una aeronave turística cerca de las Líneas de Nazca

    BBC News Mundo
    13 personas mueren en Perú al estrellarse una aeronave turística cerca de las Líneas de Nazca
    No es la primera vez en las últimas décadas que se estrella una avioneta cerca de las Líneas de Nazca. / Mariajulia VAREMAN / AFP via Getty Images

    Grace Eliza Goodwin - BBC News; Santiago Vanegas - BBC News Mundo

    Trece personas murieron este sábado en Perú al estrellarse una avioneta con turistas cerca de las famosas Líneas de Nazca, según informó el gobierno peruano.

    De acuerdo a las autoridades, la aeronave había despegado del aeropuerto de la ciudad de Pisco y se dirigía a sobrevolar el famoso sitio arqueológico en el desierto. Viajaban 11 pasajeros y dos pilotos.

    El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 hora local peruana en el distrito de Pueblo Viejo.

    “La tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nasca (sic), tras lo cual se perdió todo contacto radial”, se leía en el comunicado del gobierno peruano.

    Aún se desconocen las causas del accidente.

    La Dirección General de Aeronáutica Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación activaron los protocolos para esclarecer qué ocurrió con la avioneta.

    La nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, dijo que su gobierno meditaba el posible cierre del aeropuerto de Pisco.

    Las Líneas de Nazca son una popular atracción turística y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el sur de Perú, que consiste en enormes geoglifos sobre la arena que han permanecido por siglos.

    “Sin sobrevivientes”

    “Dada la gravedad del accidente, no hay sobreviventes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos”, señaló el comandante de policía Jorge Andrade este sábado.

    Según la prensa local, los 11 pasajeros eran extranjeros: siete italianos, dos alemanes y dos españoles. Los dos miembros de la tripulación eran peruanos.

    Un video mostró a los bomberos rociando agua en el lugar del accidente mientras el humo se eleva desde los restos del avión.

    Las autoridades nacionales y locales expresaron sus condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas.

    Según las autoridades, la avioneta era operada por Aerodiana, una empresa autorizada para realizar sobrevuelos turísticos de este tipo.

    La BBC se puso en contacto con la compañía para obtener sus declaraciones. Según AFP, la empresa publicará información pronto sobre el siniestro.

    13 personas mueren en Perú al estrellarse una aeronave turística cerca de las Líneas de Nazca
    Equipos de rescate estuvieron trabajando en el lugar de la tragedia durante el sábado por la tarde. / Mariajulia VAREMAN / AFP via Getty Images

    Funcionarios municipales en el lugar del accidente comunicaron que la información preliminar indicaba una “emergencia durante el vuelo” como motivo de la tragedia, sin ofrecer más detalles.

    Decenas de pequeños aviones operan desde el aeropuerto de Pisco, transportando un alto volumen de turistas extranjeros que visitan las Líneas de Nazca.

    Este no es el primer avión que se estrella cerca de este sitio arqueológico en las últimas décadas.

    En 2022, otra avioneta turística se estrelló y dejó siete personas muertas.

    Y en 2010, cuatro turistas británicos y dos miembros peruanos de la tripulación fallecieron cuando una aeronave de AirNasca se siniestró.

    13 personas mueren en Perú al estrellarse una aeronave turística cerca de las Líneas de Nazca
    La aeronave se dirigía a sobrevolar las líneas de Nazca. / AFP vía Getty Images

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