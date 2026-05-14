3 lugares simbólicos que el gobierno de Xi Jinping ha escogido para sorprender a Trump en su visita a China

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Es la primera visita de un líder estadounidense en casi diez años, y Pekín ha desplegado la alfombra roja, llevando al presidente Donald Trump a algunos lugares históricos.

Y Trump se ha mostrado impresionado.

El presidente Trump se sitúa junto al presidente Xi con el puño en alto, mientras ambos caminan por una alfombra roja flanqueada por filas de niños que vitorean y ondean flores, así como banderas chinas y estadounidenses. / Reuters

Para China, la meticulosa coreografía de la visita podría estar diseñada para mostrar su poderío y su larga historia, y que sus puertas están abiertas a los visitantes en el escenario mundial.

A continuación, te presentamos 3 lugares icónicos que forman parte de la cumbre entre Xi y Trump.

1. Gran Salón del Pueblo

Una vista amplia de una plaza pavimentada con banderas chinas y estadounidenses izadas, y un largo edificio con columnas a la izquierda que luce banderas chinas en su tejado; en primer plano, se observa a los presidentes Xi y Trump saludando a la multitud. / EPA/Shutterstock

En una ceremonia de llegada celebrada en el Gran Salón del Pueblo, Trump fue recibido por una banda militar y por niños que saludaban con la mano.

Este edificio estatal, situado al oeste de la plaza de Tiananmen, es el lugar donde se reúne la Asamblea Popular Nacional de China y se utiliza a menudo para recibir a líderes extranjeros.

Una fotografía tomada al interior de un auditorio, mirando hacia un techo repleto de luces circulares blancas y una estrella roja con un círculo iluminado en el centro; se aprecian filas de asientos dispuestas en varios niveles. / AFP/Pool via Getty Images

Inaugurado en 1959, fue uno de los “Diez Grandes Edificios” con lo que se conmemoró el décimo aniversario de la República Popular China.

El enorme complejo alberga cientos de salones y oficinas. El auditorio tiene capacidad para más de 10.000 personas, mientras que 5.000 comensales pueden cenar simultáneamente en el salón de banquetes de Estado.

2. El Templo del Cielo

Los presidentes Xi y Trump se encuentran en el patio de un complejo templario, detrás de una gran exhibición, con Xi levantando la mano para mostrarle algo a Trump. / Reuters

Tras las conversaciones bilaterales, los líderes recorrieron el Templo del Cielo, un complejo imperial de 600 años de antigüedad que Trump calificó de “magnífico lugar”.

Se convierte así en el segundo presidente estadounidense en ejercicio en visitar el sitio, después de Gerald Ford en 1975.

Una vista a través de un portal histórico, contemplando los ornamentados edificios de un templo en tonos azules, rojos y dorados, con numerosas linternas chinas colgando de los árboles desnudos en primer plano. / Jackyenjoyphotography via Getty Images

La disposición de sus 92 edificios, enclavados entre jardines y bosques, simboliza la relación entre la Tierra y el Cielo.

Los emperadores de las dinastías Ming y Qing ofrecían aquí sacrificios y rezaban para obtener cosechas abundantes, reflejando la creencia en la conexión divina de los gobernantes chinos.

3. Zhongnanhai

Un largo letrero rojo con caracteres chinos blancos cuelga de un muro de piedra, con un colorido parterre debajo; un león de piedra blanca descansa sobre un pedestal a su lado, con un edificio ornamentado visible al fondo. / Getty Images

En el segundo día de la cumbre, Xi y Trump posarán para una “foto de la amistad” y se darán la mano en Zhongnanhai, un antiguo jardín imperial situado junto a la Ciudad Prohibida, en el centro de Pekín.

Un letrero a la entrada reza: “¡Viva el gran Partido Comunista de China! “.

Un edificio tradicional chino ornamentado, con pilares rojos y grandes portones rojos en el centro; varios guardias permanecen de pie en la entrada. / V2images via Getty Images

El hermético y fuertemente custodiado complejo de Zhongnanhai alberga las oficinas y residencias de los máximos líderes chinos.

Recibir una invitación a este lugar suele considerarse, para los dignatarios extranjeros, un signo de cercanía y reconocimiento.

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