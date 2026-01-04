3 momentos clave de una jornada histórica en Venezuela que dejó en shock al mundo tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Gerardo Lissardy - BBC News Mundo

La operación militar de Estados Unidos en Venezuela duró apenas unos 140 minutos en la madrugada de este sábado, pero marcó el inicio de una jornada que dejaría en shock al mundo.

El ataque sorpresivo con bombas y soldados estadounidenses en Caracas culminó con la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, que fueron extraídos del país sudamericano para someterlos a juicio en Nueva York por cargos de narcotráfico.

Se trató de un hecho insólito para el hemisferio en pleno siglo XXI: la última vez que Washington realizó una acción comparable en América Latina fue hace 36 años cuando invadió Panamá y, otro 3 de enero, capturó al dictador Manuel Noriega para juzgarlo por narcotráfico en Florida.

Esta vez, a la detención de Maduro le siguió el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que su gobierno va a tomar control de Venezuela y su petróleo por un tiempo indeterminado.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, sostuvo que están cometiendo “una barbarie” contra el país.

Se trató de una sábado histórico, que culmina con varias preguntas abiertas luego de tres momentos impactantes:

1. La operación

Explosión en Caracas en la madrugada del sábado. / Reuters

Si bien fue una misión relámpago, el ataque de EE.UU. dentro de Venezuela llevó meses de planificación.

Los preparativos incluyeron recolección de información de inteligencia “para encontrar a Maduro y comprender cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía, cuáles eran sus mascotas”, según relató a la prensa el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU.

También hubo una acumulación extraordinaria de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe desde septiembre, con un portaaviones gigantesco, buques de guerra y más de 15.000 soldados.

Trump había dicho que el objetivo de ese despliegue era combatir el narcotráfico.

Al menos 115 personas ha muerto desde entonces en una serie de bombardeos estadounidenses contra pequeñas embarcaciones que Washington afirma, sin mostrar pruebas, que transportaban drogas.

Finalmente, Trump autorizó en la noche del viernes la operación denominada “Resolución Absoluta” para capturar a Maduro.

El ataque comenzó con cortes de luz en Caracas y ataques de EE.UU. contra las defensas aéreas venezolanas: en total participaron cerca de 150 aeronaves del Pentágono en esa etapa de la operación, indicó Caine.

Los objetivos atacados incluyeron la base aérea de La Carlota, el puerto de La Guaira, Fuerte Tiuna y el aeropuerto de Higuerote.

Mapa / BBC

El propósito era lograr que los helicópteros militares estadounidenses ingresaran en Caracas sin mayor resistencia para capturar a Maduro.

Esta acción involucró a la unidad de élite Delta Force y al 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, también conocidos como los “acechadores nocturnos”.

Cerca de las 02:00 a.m. de Caracas los militares estadounidenses ingresaron al complejo donde estaba Maduro, quien intentó refugiarse junto a su esposa en un lugar blindado pero fue detenido antes de que cerrara “una puerta muy pesada”, dijo Trump.

La operación de EE.UU. duró, según Caine, cerca de 2 horas y 20 minutos.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas heridas o muertas dejó la operación en Venezuela, aunque algunos informes preliminares señalan que podrían ser decenas.

Trump sostuvo que ningún militar estadounidense murió en la misión, aunque uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos y algunos de sus tripulantes habrían resultado heridos.

2. Maduro esposado y con los ojos tapados

La imagen de Maduro tras su detención divulgada por Trump. / Truth Social

Luego de ser capturada, la pareja presidencial venezolana fue trasladada en un helicóptero hasta el USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio desplegado por EE.UU. en el Caribe.

Trump publicó horas más tarde en las redes sociales una foto de Maduro presuntamente tomada a bordo de ese barco.

En la imagen se ve al mandatario de 63 años esposado y con los ojos tapados, de ropa deportiva gris y con una botella de plástico transparente en una de sus manos.

A su lado parece haber alguien con un uniforme de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense.

Esa fue de otra escena impactante del día: el hombre que presidió Venezuela desde 2013 como heredero político de Hugo Chávez y su revolución socialista está ahora bajo custodia de un gobierno que él mismo decía que buscaba derrocarlo.

Maduro se mantenía en el poder pese a la presión de Trump y a su aislamiento internacional tras las elecciones de 2024, consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional después de que fuera declarado ganador sin publicar las actas de votación.

En la tarde de este mismo sábado, fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos en una corte federal de Manhattan que él ha rechazado como ficticios en el pasado.

El camino de Maduro de Venezuela a Estados Unidos / BBC

Está acusado de conspiración para enviar cocaína a EE.UU., entre otros delitos, informó la fiscal general de este país, Pam Bondi, y agregó que Flores también fue imputada.

Durante una conferencia de prensa que brindó este sábado, Trump dijo que Maduro y Flores “enfrentan la justicia estadounidense” por “su campaña de narcoterrorismo mortal contra EE.UU. y sus ciudadanos”.

Cuando un periodista le recordó que el mes pasado indultó a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una condena de 45 años de prisión en EE.UU. por cargos similares a los que enfrenta Maduro, Trump desestimó este caso.

“Era el jefe del país”, dijo Trump sobre Hernández. “Fue perseguido de manera muy injusta”, añadió.

Sin embargo, congresistas del propio Partido Republicano de Trump se han manifestado confundidos por los aparentes criterios discordantes del mandatario frente a Hernández y Maduro.

3. La conferencia de Trump

Trump brindó su conferencia sobre Venezuela junto a varios miembros de su gobierno que, dijo, estarán a cargo de dirigir el país. / Getty Images

Trump dejó claro que su interés en Venezuela va más allá de los cargos de narcotráfico contra Maduro, e incluye las grandes reservas petroleras de ese país.

En una conferencia de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario dijo que EE.UU. gobernará Venezuela hasta que haya una “transición segura, adecuada y sensata”.

Sin embargo, evitó hablar de plazos concretos o explicar cómo prevé lograr esa transición.

Cuando le preguntaron quién manejaría Venezuela mientras tanto, indicó que lo haría con algunos de los funcionarios estadounidenses presentes allí.

Entre ellos estaban el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Caine.

Trump también pareció descartar un traspaso de mando rápido a la oposición venezolana que lidera María Corina Machado, quien el año pasado recibió el premio Nobel de la Paz.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario”, dijo Trump, volviendo a sorprender a muchos.

En cambio, expresó su voluntad de que las petroleras de EE.UU. se hagan cargo de las operaciones de crudo en Venezuela.

Sugirió que las empresas pagarían la reconstrucción de la infraestructura energética venezolana para volver a producir petróleo de forma provechosa.

“Vamos a gobernar el país correctamente. Se gobernará con mucho criterio y de forma muy justa. Se ganará mucho dinero”, argumentó.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, sostuvo que están cometiendo "una barbarie" contra el país. / AFP via Getty Images

Trump dijo que Rubio habló con la vicepresidenta venezolana Rodríguez y aseguró que está dispuesta “a hacer lo que consideramos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande de nuevo”.

No obstante, más tarde Rodríguez sostuvo que el venezolano es “un pueblo que no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie, ni de antiguos imperios, ni nuevos ni en decadencia”.

“Estamos listos para defender a Venezuela”, afirmó, en un tono similar al de otros miembros de su gobierno.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió en la noche del sábado que Rodríguez asuma y ejerza como presidenta encargada ante la ausencia de Maduro.

Trump dijo durante su conferencia que estaba preparado para lanzar un segundo ataque aún mayor en Venezuela si lo consideraba necesario, aunque comentó que probablemente eso no ocurriría.

“No nos asusta poner tropas en el terreno si tenemos que hacerlo”, sostuvo en otro momento.

Y eso también fue llamativo: Trump llegó al poder con la promesa de evitar las intervenciones militares de EE.UU. y los cambios de gobiernos en el mundo que en el pasado le resultaron muy costosos a Washington.

Ahora muchos se preguntan si Venezuela será un nuevo capítulo de esa historia.

