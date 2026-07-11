3 pistas que dan los nombramientos de De la Espriella sobre cómo será su gobierno en Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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José Carlos Cueto - Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia

A menos de un mes para que asuma como nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella ya está manos a la obra.

El abogado de derechas ha anunciado en los últimos días los nombres de varios de los ministros que conformarán su gabinete.

De la Espriella destacó en campaña por su discurso conservador de mano dura, crítico con la izquierda y la clase política colombiana, presentándose como un “outsider”.

“Nosotros somos ‘los nunca’ (...) Esta es la batalla de los nunca contra los de siempre”, dijo en X en marzo pasado.

Repitió ese mensaje durante la campaña presidencial, rechazando públicamente el apoyo de sectores políticos tradicionales.

Eso llevó a pensar a muchos que su equipo ministerial carecería de rostros conocidos, aunque analistas consultados por BBC Mundo dudaron de que el presidente electo fuera a gobernar sin funcionarios experimentados que conozcan “el funcionamiento del Estado”.

Como fórmula vicepresidencial, De la Espriella eligió a José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y Comercio durante la presidencia de Iván Duque entre 2018 y 2022.

En su primer nombramiento tras ganar las elecciones, el presidente entrante escogió como ministro de Interior a Rodrigo Lara Restrepo, político con bagaje e hijo de Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por sicarios del cartel de Medellín en 1984 cuando era ministro de Justicia.

Fueron los primeros signos de lo que se va conformando como un gabinete que cuenta con personas “de alto perfil técnico y político”, dice la politóloga Patricia Muñoz Yi.

Y que deja tres pistas sobre el posible rumbo del futuro gobierno.

1. Gobernará con políticos experimentados

José Manuel Restrepo será el vicepresidente de De la Espriella. / Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu via Getty Images

Muñoz Yi, de la Pontificia Universidad Javeriana, describe que lo que comparten los nombrados hasta ahora es que “conocen de los temas de la cartera política que se les encomienda”.

Lara Restrepo se desempeñó como zar anticorrupción con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y como presidente de la Cámara de Representantes durante el mandato de Juan Manuel Santos (2010-2018).

El de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, fue presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia y ha sido embajador del país en Francia y ante la Unesco.

Y para ocupar la cartera de Defensa, clave para el discurso de seguridad y mano dura de De la Espriella, eligió a un militar retirado, Jorge Eduardo Mora.

“La mezcla de nombramientos tiene algo de un santismo y uribismo 2.0”, dice el analista Carlos Cortés, en referencia a que varios de los políticos designados ocuparon puestos en las administraciones de Santos y Uribe.

“Quiere traer algo de tecnocracia en ciertos frentes donde necesita gente buena”, añade Cortés, quien cuenta con una maestría en medios y gobernanza de comunicación de la London School of Economics.

Sobre si esto contradice su lema de gobernar con “los nunca”, depende del ojo que lo juzgue. Unos lo verán como contradictorio. Otros como pragmatismo.

De la Espriella derrotó en las elecciones al senador de izquierdas Iván Cepeda, quien representaba la continuación del proyecto de Petro. / Raul ARBOLEDA / AFP via Getty Images

Tampoco es que sea una estrategia nueva en Colombia.

Ya el presidente saliente, Gustavo Petro, se expresaba contra “los mismos de siempre” durante su campaña en 2022 y de modo similar acabó eligiendo como algunos de sus ministros a viejos conocidos de la política como Álvaro Leyva, Juan Fernando Cristo o José Antonio Ocampo.

Muñoz Yi dice que el propósito del lema de “los nunca” era generar una identidad de cambio y renovación en este proyecto de De la Espriella.

Ahora detecta que esa narrativa ha experimentado una conversión que explica sus nombramientos: “Por ejemplo, al anunciar a Lara Restrepo, habló del que ‘nunca dejó de trabajar por su Patria’ o del que ‘nunca renunció a sus principios’”.

BBC Mundo cuestionó a Lara Restrepo sobre esta dicotomía entre “los nunca” y “los de siempre”, poco después de que hiciera público su apoyo a De la Espriella antes de las elecciones.

“De la Espriella nunca ha rechazado el apoyo de ciertos sectores políticos siempre y cuando estén sanos y lejos de los escándalos de corrupción. Lo que no ha querido aceptar, y a eso se refiere con los de siempre, es a la chapa de los partidos tradicionales que en Colombia están muy desgastados por la forma tradicional de hacer política”, respondió el próximo ministro de Interior.

2. Reforzará las alianzas con las regiones

Los gobiernos regionales suelen responsabilizar del centralismo de la política colombiana de varios de sus desafíos, como la desigualdad. / Jan Sochor/Getty Images

En Colombia es frecuente escuchar hablar sobre el “bogocentrismo” de la política.

La capital tiene un peso notorio como origen y lugar de estudios de múltiples presidentes y ministros, y el Estado funciona de forma “centralista”, según señala la periodista colombiana Laura Ardila, investigadora de los poderes regionales en Colombia.

La relación entre el gobierno central y las regiones no siempre es fluida. El trato entre Petro y varios alcaldes del país ha sido tenso.

De la Espriella nació en Bogotá, se crio en Montería y reside habitualmente en Barranquilla, en la región Caribe. Allí construyó buena parte de su capital económico y político.

En campaña mencionó su intención de reforzar las alianzas regionales y varios de sus nombramientos parecen ir en esa dirección.

“La mayoría de ministros provienen de diferentes regiones, especialmente del Caribe, donde el presidente electo tuvo el centro de la actividad de la campaña presidencial”, dice Muñoz Yi.

“Jaime Beltrán, próximo ministro de Vivienda, viene de Bucaramanga, Santander. Mauricio Gómez Amín, de Comercio, proviene de Barranquilla. Elsa Noguera, designada para Transporte, también es barranquillera”, apunta la politóloga.

Alejandro Char, quien apoya a De la Espriella, ha sido alcalde de Barranquilla en tres periodos distintos. / Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images

“De la Espriella está llevando a cabo su promesa de que sea un gobierno fuera de Bogotá, de combatir el bogocentrismo que ha tenido el poder político casi siempre”, añade Cortés.

Según Ardila, hasta estas elecciones los sectores políticos con poder regional no habían jugado un papel tan determinante como lo hicieron esta vez.

“Con designaciones como la de Noguera y Gómez, grupos regionales como los Char se ven fortalecidos”, argumenta la periodista.

Los Char son una de las familias económicas y políticas más conocidas de Colombia. Son dueños del conglomerado Olímpica, una potente marca en el país, y uno de sus miembros, Alejandro Char, es alcalde de Barranquilla.

Respaldaron a De la Espriella y son cercanos a Noguera y Gómez.

Ardila reconoce que el “bogocentrismo” y la gestión de recursos desde la capital ha sido una crítica permanente de territorios como el Caribe, con un promedio de pobreza superior al nacional.

“Sería bueno un presidente que rompa con el bogocentrismo y empodere a las regiones. El desafío es si se beneficiarán las mismas o los grupos de poder que hoy las controlan a base de clientelismo”, cuestiona la investigadora.

3. Conservadurismo en educación y política exterior

Viviane Morales, a la izquierda, fue fiscal general de Colombia durante la presidencia de Juan Manuel Santos. / GUILLERMO LEGARIA/AFP via Getty Images

Quizá las designaciones más comentadas están siendo la del próximo canciller, Omar Bula Escobar, y la de la designada para Educación, Viviane Morales.

A diferencia de la mayoría de nombramientos, Bula no ha ostentado un cargo público en Colombia, aunque ha trabajado para Naciones Unidas y tiene experiencia laboral en África, Medio Oriente y América Latina.

Bula se define en su perfil en X como cristiano y prooccidental. Suele republicar críticas contra la izquierda internacional y Petro, y halagos hacia la derecha y el gobierno de Donald Trump en EE.UU.

En sus publicaciones se ha referido a la pandemia de covid, el cambio climático y la ideología de género como “temas importados, promovidos por una agenda global que esquiva los verdaderos problemas nacionales…”.

También ha condenado a la migración “ilegal” y “descontrolada”. Esta última, según él, le ha hecho “mucho daño a Occidente”.

Morales, exsenadora y ex fiscal general, profesa la fe cristiana. En el Senado impulsó un referendo para consagrar “la adopción de menores solo por parejas conformadas entre hombre y mujer” que fue archivado.

Trump apoyó públicamente la candidatura de De la Espriella. / Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

“Si uno junta a Bula con Morales hay un alineamiento con Trump, pero también el apoyo a una causa antiglobalista, conservadora. En el caso de Bula, roza con teorías de la conspiración. Hay una conexión con la agenda conservadora del bolsonarismo en Brasil y la derecha republicana en EE.UU.”, dice Cortés.

De la Espriella alineó abiertamente su proyecto con derechas como las de Trump en EE.UU. y Javier Milei en Argentina.

También ha defendido los valores cristianos y de la familia que entiende como tradicional.

En una entrevista con BBC Mundo, el jefe de debate político de De la Espriella, el senador Enrique Gómez Martínez, dijo que su proyecto se sustentaba en valores y principios fundacionales vinculados a la “moral cristiana, judeocristiana, que es la que construye esta sociedad”.

Según encuestas recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiano, la población del país que se identifica como católica se estima en un 80%. Otros grupos cristianos rondan el 10%.

La Constitución establece que Colombia es un “Estado laico con plena libertad religiosa, caracterizado por el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas y una estricta separación entre el Estado y las iglesias”.

Habrá que esperar a que De la Espriella asuma la presidencia el próximo 7 de agosto para saber si las pistas que dejan sus nombramientos se reflejan en la gestión del gobierno entrante.

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