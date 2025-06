‘30 segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló’: el testimonio del sobreviviente del accidente del avión de Air India

La escena en Ahmedabad tras estrellarse el avión de pasajeros de Air India poco después de despegar es estremecedora.

Horas después del siniestro, todavía se puede ver humo saliendo de las ruinas de los edificios en el lugar del choque.

Todo el mundo corre, intentando salvar tantas vidas como sea posible, relata Roxy Gagdekar, del servicio gujaratí de la BBC, desde Ahmedabad.

Se puede ver a los bomberos abriéndose paso por el suelo quemado, intentando apagar los restos aún humeantes con sus mangueras.

Las autoridades han recuperado ya más de 200 cuerpos de víctimas del siniestro, pero al menos uno de los pasajeros del avión logró salvarse, según confirmó la policía a la agencia de noticias india ANI.

Se trata de Vishwash Kumar Ramesh, un ciudadano británico que iba sentado en el asiento 11A.

Un vídeo compartido en las redes sociales mostraba a Ramesh caminando hacia una ambulancia, con humo de fondo.

“Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió muy rápido”, dijo en declaraciones que citan los medios locales.

“Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Estaba asustado. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor. Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, dijo Ramesh al diario Hindustan Times.

El hombre está hospitalizado y está recibiendo tratamiento, según la policía.

La BBC pudo hablar con uno de sus parientes, Ajay Valgi, en Leicester, Reino Unido, quien señaló que Ramesh pudo llamar para decir que se encontraba “bien”, pero que no sabía el paradero de su hermano Ajay, quien viajaba con él.

Su hermano, desde la casa familiar en Leicester, aseguró: “La última vez que hablé con él fue ayer por la mañana. Estamos devastados, simplemente devastados”.

“Dijo que no tenía ni idea de cómo salió del avión”.

Un familiar llamado Jay declaró a la agencia de noticias PA: “Tiene algunas heridas en la cara. Estaba manchado de sangre. Creo que está bien. Es una gran conmoción”.

Medios indios publicaron imágenes del sobreviviente en una cama de hospital reuniéndose con el ministro del Interior, Amit Shah.

Los mismo medios informaron que Ramesh compartió su tarjeta de embarque, que incluía su nombre y número de asiento.

La BBC pudo saber que nació en India, pero lleva muchos años viviendo en Reino Unido.

El Boeing 787-8 Dreamliner despegó de la ciudad de Ahmedabad a las 13:38 hora local con destino al aeropuerto de Gatwick

A bordo viajaban 242 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación.

Entre los pasajeros, había 169 ciudadanos indios, 53 ciudadanos británicos, un ciudadano canadiense y siete ciudadanos portugueses. En total iban 11 niños a bordo.

“Oímos un gran estruendo”

Los habitantes de Ahmedabad, en el oeste de India, oyeron primero un ruido muy fuerte y luego vieron cómo un humo negro se elevaba hacia el cielo.

“Estaba en casa cuando oímos un gran estruendo”, declaró un residente de Ahmedabad a la agencia de noticias india PTI.

“Cuando salimos a ver qué había pasado, había una capa de humo espeso en el aire. Cuando llegamos, había cadáveres y restos del avión accidentado esparcidos por todas partes”.

Parte del avión cayó sobre el comedor de la residencia de la Facultad de Medicina.

“Algunos de los heridos están en estado crítico. Estamos en estrecho contacto con nuestros colegas del hospital, que están a la búsqueda de más personas que se teme hayan quedado sepultadas entre los escombros”, declaró Divyansh Singh, vicepresidente de la Federación Médica de India a la agencia AP.

No está claro cuántas personas había dentro. Según un testigo presencial, se vio a gente saltar desde tan alto como el tercer piso “para salvarse”.

“El avión estaba en llamas”, dijo este residente a la agencia de noticias AFP.

“Ayudamos a la gente a salir del edificio y enviamos a los heridos al hospital”.

Imágenes tomadas tras el accidente mostraban a personas siendo trasladadas en camillas y colocadas en ambulancias.

Pero entre la multitud también había personas cuyos familiares viajaban en el avión.

Poonam Patel, quien se encontraba en el Hospital Civil de Ahmedabad, le dijo a la agencia ANI que su cuñada estaba en el vuelo a Londres.

“En menos de una hora recibí la noticia de que el avión se había estrellado. Así que vine aquí”.

En el aeropuerto londinense de Gatwick, las autoridades habilitaron un centro de recepción para dar información y apoyo a las familias de los pasajeros del vuelo.