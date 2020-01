ANP pospone petición de reconocimiento ante el Consejo de Seguridad de la ONU

RAMALA, Cisjordania (EFE). -La Autoridad Nacional Palestina (ANP) decidió posponer la presentación de la propuesta de reconocimiento del Estado de Palestina ante el Consejo de Seguridad de la ONU, reveló el ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riad al Malki. En una entrevista divulgada hoy por la agencia de noticias local "Maan", el jefe de la diplomacia palestina argumentó que la intensidad de las negociaciones con Irán, que absorben la atención de las grandes potencias, es la principal razón para retrasar la iniciativa, que estaba previsto presentar este noviembre. Al Malki admitió, igualmente, que la diplomacia palestina tampoco ha logrado hasta el momento concitar los nueve apoyos que necesita dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y que el veto de Estados Unidos es aún una amenaza. “No significa que los palestinos retiremos la propuesta, solo que se busca el momento más adecuado”, afirmó el ministro. “Desafortunadamente, la cuestión iraní está ahora en la parte superior de la agenda internacional, y no la cuestión palestina”, se lamentó. Al Malki insistió, no obstante, que la decisión de seguir adelante con esta estrategia diplomática se mantiene firme y que la propuesta se presentará pese a que no se consigan esos nueve apoyos en el Consejo de Seguridad. La intención de los palestinos sigue siendo acudir a otros organismos internacionales y adherirse a otros acuerdos -como la convención de Roma y el Tribunal de La Haya- si la propuesta no prospera en el Consejo de Seguridad, agregó. Fuentes palestinas han indicado a Efe, además, que si la vía diplomática se cierra, la ANP está dispuesta a romper la colaboración con Israel y dejarse morir. “Continuamos con los contactos para resolver la cuestión de los nueve votos, pero no vamos a esperar demasiado tiempo antes de poner el proyecto sobre la mesa de la votación en el Consejo de Seguridad, aunque sepamos que el resultado será un fracaso”, subrayó. Al Malki también alabó la decisión del Gobierno sueco de reconocer el Estado palestino y las decisiones favorables a este respecto votadas en los parlamentos del Reino Unido y España, y el senado de Irlanda, y dijo que la intención de la diplomacia palestina es trabajar más en esta vía. El domingo, y en declaraciones a la prensa francesa, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, volvió a advertir contra la votación que se celebrará esta semana en la Asamblea Francesa, que probablemente también pedirá al Ejecutivo que reconozca el Estado palestino. Además, Al Malki también confirmó que la reunión extraordinaria que la Liga Árabe celebrará el próximo 29 de noviembre sobre Jerusalén fue a petición de la ANP ante la situación de tensión creada en torno a la Explanada de las Mezquitas.