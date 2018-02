Abogada de Fujimori: Odebrecht financió campaña de Kuczynski

El escándalo de Odebrecht amenaza con crecer en Perú. El antiguo jefe de esta constructora en el país andino admitió este miércoles 28 de febrero ante fiscales peruanos en Brasil que la compañía aportó dinero a la campaña electoral de 2011 del entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski, actual presidente de Perú.

Giuliana Loza, abogada de la lideresa política Keiko Fujimori, quien estaba presente en el interrogatorio, dijo a la televisora local N en la puerta de la fiscalía de Sao Paulo que Jorge Barata "habló de la entrega de dinero a la campaña del señor PPK (Kuczynski) a través de la hoy embajadora de Gran Bretaña en Perú, la señora Susana de la Puente".

Poco después, el presidente negó haber recibido dinero. "Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales", dijo Kuczynski en su cuenta de Twitter.

Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales. (1) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 28 de febrero de 2018

Añadió que "como candidato, no tuve manejo ni control de la tesorería" de la campaña electoral. Según admitió Loza, Barata también dijo que entregó dinero para la campaña de Keiko en 2011 a través de dos miembros de su equipo electoral.

Según recoge una versión de la prensa, las declaraciones del señor Barata hablarían supuestamente de la campaña de 2011. En esa campaña yo no contaba con un partido sino con una Alianza. (2) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 28 de febrero de 2018

La alianza estaba conformada por el PPC, APP, Restauración Nacional y el Partido Humanista y, como candidato, no tuve manejo ni control de la tesorería de dicha alianza.(3) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 28 de febrero de 2018

Un grupo de fiscales peruanos de lavado de activos interrogaron el miércoles al brasileño para aclarar apoyos económicos de la constructora a políticos peruanos.

The Associated Press pidió comentarios a la fiscalía de Perú sin obtenerlos al momento. Kuczynski no ganó los comicios presidenciales en 2011, pero en 2016 se convirtió en presidente de Perú tras vencer a Keiko Fujimori.