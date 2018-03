Actriz porno dice que fue amenazada para callar su presunta aventura con Trump

La actriz porno Stormy Daniels dijo que fue amenazada para que mantuviera silencio sobre su presunta aventura con el presidente estadounidense, Donald Trump, hace más de una década, una relación de la que dio detalles este domingo 25 de marzo en una muy anunciada entrevista de televisión.

Daniels dijo en el programa 60 Minutes, de la cadena CBS, que tuvo sexo sin protección con Trump en una ocasión en 2006 y que fue amenazada por un hombre en un estacionamiento en Las Vegas cuando buscó vender su historia en 2011.

La mujer está buscando ahora ser liberada de un acuerdo de confidencialidad que firmó poco antes de la elección presidencial de 2016 que llevó a Trump a la Casa Blanca, y por el que recibió 130 mil dólares.

Ella aseguró en el programa que no se sentía atraída por Trump ni quería tener sexo con él, pero también apuntó: “No dije que no. No soy una víctima”, según una transcripción anticipada de la entrevista.

También dijo que siguió en contacto con Trump después de ese encuentro. “Pensé en esto como un trato de negocios”, explicó, pues el magnate dijo que trataría de hacer que ella apareciera en El Aprendiz, el programa de telerrealidad que él dirigía en aquel momento.