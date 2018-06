Aletta se fortalece a huracán categoría 4 en el océano Pacífico

El huracán Aletta se ha fortalecido a una poderosa tormenta categoría 4 en el océano Pacífico, pero permanece lejos de la costa mexicana y no representa ninguna amenaza en tierra.

Aletta está ubicado a unos 815 kilómetros (505 millas) al oeste-suroeste de Manzanillo, México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora (140 millas por hora) y se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora (5 millas por hora).

#GOESEast captured the eye of #HurricaneAletta this morning currently a category 4 #hurricane with maximum sustained winds of 140 mph. Follow the storm: https://t.co/P1F11zXUHI#Alettapic.twitter.com/hDpA4NTNr4