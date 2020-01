Alguaciles de Estados Unidos se disfrazan de militares mexicanos en tareas antidroga

NUEVA YORK, Estados Unidos (EFE). -Agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos vestidos con uniformes de militares mexicanos participan regularmente en operaciones armadas contra el narcotráfico, informó hoy el diario The Wall Street Journal.



Aunque los Gobiernos de los dos países han reconocido en el pasado que personal estadounidense ayuda en México en la lucha contra los narcotraficantes, el periódico asegura que esa cooperación va más allá.



Según The Wall Street Journal, el Servicio de Alguaciles de EU envía a México unas cuatro veces al año a especialistas que usan uniformes y armas mexicanas y participan en operaciones contra criminales, incluso contra algunos que no están siendo buscados en EU.

Esas misiones secretas son pactadas por altos responsables del Servicio de Alguaciles y de la Marina mexicana, asegura el diario, a quien una fuente estadounidense dijo que también son aprobadas en altos niveles del Gobierno de México.

Sin embargo, la embajada mexicana en Washington aseguró al periódico que el país no autoriza a agentes extranjeros a llevar armas en territorio del país ni a participar en operaciones de seguridad.

En general, en las redadas descritas por The Wall Street Journal participan pequeños grupos de agentes estadounidenses por periodos limitados de tiempo, con el objetivo de ayudar a México a capturar lÍderes de los cárteles.

Según el periódico, una de las operaciones más exitosas fue la que llevó a la detención de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", aunque no está claro si en ella participaron estadounidenses camuflados como militares mexicanos.

Un agente estadounidense resultó herido el pasado 11 de julio durante una de esas operaciones conjuntas, llevada a cabo en el estado de Sinaloa, durante un tiroteo en el que fallecieron más de media docena de miembros de un cártel.