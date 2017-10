Ankara pide a Washington que levante la suspensión de visas

Las autoridades turcas exhortaron este lunes 9 de octubre a Estados Unidos a dar marcha atrás en su decisión, tomada la víspera, de suspender la concesión de visas, una medida que inquieta a los mercados en un contexto de crecientes tensiones entre estos dos países, socios en la OTAN.

Turquía comunicó su petición este lunes durante una convocatoria del ministerio de Relaciones Exteriores al número dos de la embajada estadounidense en Ankara, Philip Kosnett, considerando que esto abre el camino a una "escalada inútil" (de las tensiones), según la agencia oficial Anadolu.

Horas más tarde, el presidente turco Recep Tayip Erdogan, de visita en Kiev, se declaró "apenado" ante la decisión norteamericana. "Por supuesto, antes que nada, esta decisión realmente nos apena", dijo durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo ucraniano, Petro Poroshenko.

Por su parte, el embajador estadounidense en Turquía, John Bass, aseguró en un vídeo que "la decisión no se había tomado a la ligera". "Esperamos que esto no dure, pero en este momento no podemos predecir cuánto tiempo se necesitará para resolver esta cuestión", agregó. Y la convocatoria este lunes por parte de la justicia a otro empleado consular turco podría empeorar aún más las cosas.

Washington suspendió el domingo de manera inmediata la concesión de visas, excepto las de inmigración, en todas sus misiones diplomáticas en Turquía, días después del arresto de un empleado local del consulado en Estambul, acusado de "espionaje".

En reacción a esta medida de Estados Unidos, Turquía aplicó una de reciprocidad el domingo, suspendiendo la entrega de visas en su territorio a ciudadanos de ese país, haciendo aumentar aún más las tensiones entre ambos. Este brusco agravamiento de las relaciones repercutió con fuerza en los mercados: la Bolsa de Estambul abrió este lunes con una baja del 4%, y la libra turca se cambiaba a 3.71 por dólar (frente a 3.61 el viernes) tras alcanzar un tope de 3.92.

Esta guerra de visas tiene lugar tras meses de disensiones entre Ankara y Washington, vinculadas sobre todo a sus posiciones respecto al conflicto en Siria, la detención de un pastor estadounidense y la demanda de extradición de un predicador musulmán, acusado por Turquía de haber orquestado el golpe de Estado fallido de julio de 2016.