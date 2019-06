Arabia y Emiratos piden garantizar el suministro de energía en el Golfo

Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos llamaron este sábado a proteger el suministro energético en el Golfo, dos días después de los ataques contra buques petroleros, uno de los cuales se dirigía hacia un puerto emiratí.

La tensión en la región subió otro peldaño el jueves luego de los ataques contra estos buques cisterna en el Golfo de Omán, atribuidos rápidamente por Estados Unidos a Irán, que desmintió toda implicación.

Emiratos Árabes Unidos, con costas al golfo de Omán, exhortó a las potencias mundiales a "cooperar para garantizar la navegación internacional y el acceso a la energía", en declaraciones de su ministro de Relaciones Exteriores, jeque Abdulá bin Zayed Al Nahyan, durante una cumbre en Bulgaria.

Arabia Saudita, aliado de Emiratos y gran rival regional de Irán, pidió de su lado una respuesta "rápida y decisiva" a las amenazas contra el suministro energético.

"Debe haber una respuesta rápida y decisiva a la amenaza contra el suministro energético creada por los recientes ataques terroristas en el Golfo" dijo el ministro saudita de Energía, Khalid Al Falih, según la cuenta Twitter del ministerio.

Los ataques tuvieron lugar cerca del estrecho de Ormuz, por el que transita un tercio del petróleo transportado por vía marítima en el mundo.

Los precios del crudo se dispararon desde entonces.

El ministro emiratí, citado por la agencia oficial de su país WAM, también pidió una "desescalada", en plena guerra verbal entre Washington y Teherán.

"La región es compleja y tiene muchos recursos, ya sea gas o petróleo, que son necesarios para el mundo. Queremos que el flujo de esos recursos siga siendo seguro para garantizar la estabilidad de la economía mundial", declaró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que "Irán lo hizo", basándose en un video publicado por el Pentágono en el que se ve a tripulantes de lo que parece ser una embarcación de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen iraní, retirando "una bomba lapa sin explotar" del casco de uno de los buques atacados.

Irán desmintió toda responsabilidad y juzgó a las acusaciones estadounidenses "sin fundamento".

Blanco de uno de los ataques, el "Kokuka Courageous", un buque metanero japonés, se dirigía hacia los Emiratos, indicó el sábado su propietario.

"Aún no sabemos si el petrolero va a Khor Fakkan o a Fujairá porque (las dos ciudades) están muy cerca una de otra", declaró el portavoz del operador, que tampoco podía precisar cuándo llegaría el barco.

El "Kokuka Courageous" sufrió disparos el jueves en el Golfo de Omán. Los 21 miembros de la tripulación fueron socorridos. Dijeron haber visto un "objeto volador" dirigirse al barco, donde luego se produjo la explosión.

Según el operador, la carga del metanero está intacta. Cuando llegue a puerto, expertos intentarán transferir al muelle la carga altamente inflamable del buque, agregó un responsable citado por los medios estatales japoneses que no quiso revelar su identidad.

"Desde el punto de vista de la energía mundial, es necesario que la comunidad internacional administre en forma conjunta" esta situación, declaró el sábado el ministro japones de Comercio Hiroshige Seko, durante una reunión del G20 sobre energía y medio ambiente.

El otro barco atacado, que transportaba nafta, un producto petrolífero, fue remolcado fuera de aguas iraníes y será objeto de una evaluación de los daños causados, declaró una portavoz de su operador.

"Los 23 miembros de la tripulación del +Front Altair+ están sanos y salvos", indicó la portavoz.

El "Front Altair", propriedad de un constructor naval chipriota de origen noruego, fue sacudido por tres explosiones que provocaron un incendio finalmente controlado.

El mes pasado hubo un incidente similar cuando cuatro navíos fueron atacados frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos. Washington ya acusó entonces a Teherán, que negó toda implicación.

Irán amenazó en varias oportunidades con cerrar el estratégico estrecho de Ormuz en caso de enfrentamiento con Estados Unidos.

Los iraníes "no van a cerrar (el estrecho), no se cerrará, no se cerrará en mucho tiempo y lo saben. Ya se les ha dicho en los términos más duros", advirtió el viernes Trump.