Arabia Saudita asegura que Abu Bakr al Bagdadi 'deformó' la imagen del islam

Arabia Saudita celebró este lunes la muerte, en una operación estadounidense en Siria, del líder del grupo Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, cuya organización −dijo− distorsionó la imagen del islam en el mundo.

"El gobierno saudita siguió el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el éxito de la persecución y eliminación del jefe del Daech (acrónimo árabe del EI), el terrorista Abu Bakr al Bagdadi", afirmó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El funcionario elogió los "esfuerzos de la administración estadounidense" contra el EI, que −añadió− "deformó la imagen del islam y los musulmanes en el mundo".

