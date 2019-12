Arzobispo de Atlanta se disculpa por mansión

ATLANTA, Estados Unidos (AP) —El arzobispo católico de Atlanta se disculpó el lunes por construirse una mansión de 2.2 millones de dólares, tras recibir críticas de los fieles, quienes pusieron de relieve el ejemplo de austeridad del papa Francisco.



El arzobispo Wilton Gregory se mudó recientemente a una residencia de casi 600 metros cuadrados (6 mil 400 pies cuadrados), cuya construcción fue posible gracias a una donación sustancial del fideicomiso de Joseph Mitchell, sobrino de Margaret Mitchell, autora de Lo que el viento se llevó, una épica de la Guerra Civil de Estados Unidos que enriqueció a su familia.



Cuando Mitchell falleció en 2011, dejó una herencia de más de 15 millones de dólares a la Arquidiócesis de Atlanta con la condición de que usara el dinero para "propósitos religiosos generales y de caridad".



Gregory dijo que ha recibido críticas en cartas, correos electrónicos y mensajes telefónicos. "Me siento decepcionado de que, aunque mis asesores y yo pudimos justificar este proyecto desde el punto de vista fiscal, logístico y práctico, yo personalmente no preví los costos en términos de mi propia integridad y credibilidad pastoral ante los fieles de las zonas norte y central de Georgia", expresó Gregory en una columna publicada en el portal de internet del diario de la arquidiócesis, The Georgia Bulletin.



"No tomé en cuenta el impacto sobre las familias de la arquidiócesis, que aunque batallan por pagar sus hipotecas, gastos generales, matrículas y otras cuentas, responden fielmente todos los años a mis ruegos para cooperar con el financiamiento de nuestros ministerios y servicios", agregó.



El arzobispo dijo que discutirá la situación con varios consejos diocesanos, entre ellos, una reunión especial de su consejo de finanzas. Si representantes de la Iglesia desean que el arzobispo venda la mansión, Gregory dijo que lo hará y se mudará a otra parte.