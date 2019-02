John Bolton: Estados Unidos enviará ayuda humanitaria a Venezuela

En un episodio que podría tensar más la confrontación entre Venezuela y Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, anunció el viernes por la noche que su país enviará ayuda humanitaria al país sudamericano.

A través de su cuenta de Twitter, Bolton escribió: “De conformidad con la solicitud del presidente interino Juan Guaidó, y en consulta con sus funcionarios, Estados Unidos movilizará y transportará ayuda humanitaria: medicamentos, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales para el pueblo de Venezuela”.

“Es hora de que Maduro salga del camino”, agregaba el mensaje.

El anuncio se da horas después de un encuentro que sostuvo Guaidó con organizaciones humanitarias en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, al oeste de la capital, donde se evaluaron las necesidades urgentes de alimentos y medicamentos para la población.

