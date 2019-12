Australia no cesará búsqueda del avión malasio

PERTH, Australia (AP) —Aunque ha sido lenta, difícil y frustrante hasta ahora, la búsqueda del avión perdido de Malaysia Airlines no está próxima a reducirse, dijo el lunes el primer ministro australiano, quien agregó que la operación se mantendrá indefinidamente.Tres semanas de búsqueda del vuelo 370 no han dado indicios del Boeing 777 que desapareció el 8 de marzo con 239 personas a bordo cuando volaba de Kuala Lumpur a Beijing.Diez aviones y 11 barcos no han encontrado rastros de la aeronave en el Océano Índico, a unos mil 850 kilómetros (mil 150 millas) al oeste de Australia, dijeron autoridades.La zona de búsqueda ahora es de 254 mil kilómetros cuadrados (98 mil millas cuadradas), a unas dos horas y media de Perth, Australia. Varios objetos de color anaranjado detectados no eran más que artículos de pesca, informaron el lunes autoridades australianas, otra decepción en el proceso de semanas de búsqueda.Los que están en ella no se desaniman. El primer ministro australiano Tony Abbott reconoció el lunes que la búsqueda era increíblemente compleja pero las autoridades están "muy, muy lejos" de declarar concluida la tarea."Este es un ejercicio extraordinariamente difícil... estamos buscando en una vasta zona del océano con información bastante limitada", dijo Abbott, quien agregó que los cerebros más brillantes del mundo y la mejor tecnología se han aplicado a la tarea."Si el misterio puede resolverse, lo haremos", dijo.