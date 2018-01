Autoridades chinas derriban una gran iglesia evangélica

Las autoridades en una región norteña china derribaron una enorme iglesia cristiana perteneciente a una conocida comunidad evangélica, en un reflejo de las largas tensiones entre grupos religiosos y el gobernante Partido Comunista, oficialmente ateo.

Fuerzas paramilitares de la Policía Popular Armada utilizaron excavadoras y dinamita el martes para destruir la iglesia Lámpara Dorada en la ciudad de Linfen, en la provincia de Shanxi, según testigos y activistas en el extranjero.

Las autoridades colocaron explosivos en una capilla subterránea para echar abajo el edificio, según ChinaAid, un grupo activista cristiano con sede en Estados Unidos.

La congregación, que tiene más de 50 mil miembros, ha chocado durante años con el gobierno.

$2.5 million Linfen Chinese house church was bombed &totally destroyed by barbaric CCP regime on Jan 9. 信徒奉献1700万建立的临汾金灯台教堂被野蛮当局和武警强行炸毁了,但是上帝的道和教会永远长存!古巴比伦王悲惨的下场就是迫害上帝教会者的警告!悔改吧习和CCP pic.twitter.com/g0WbycDb7S