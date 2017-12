Avión que iba a Tokio regresa a Los Ángeles por pasajero equivocado

Un avión que volaba de Los Ángeles a Tokio dio la vuelta el martes a medio camino luego de que la tripulación descubrió que uno de los pasajeros había abordado el vuelo equivocado, dijo el miércoles la aerolínea All Nippon Airways.

El piloto del vuelo 175 decidió regresar al aeropuerto de origen acatando las normas de seguridad de la aerolínea, dijo ANA en un comunicado en que se disculpó con sus clientes pero ratificó que fue la decisión correcta. El vuelo salió del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 11:36 a.m. del martes y regresó a las 7:33 p.m.

La modelo Chrissy Teigen y su esposo el cantante John Legend estaban a bordo del avión y ella tuiteó sobre lo sucedido, preguntándose por qué el avión tenía que devolverse cuando ya había recorrido cuatro de sus 11 horas de vuelo. "¿Por qué castigar a todos los pasajeros por el error de uno solo? ¿No sería mejor aterrizar todos en Tokio, dejar que los demás se bajen y volver con la persona? Todos nos estamos preguntando lo mismo", escribió la modelo, acompañando su relato con fotos y vídeos.

Honestly everyone on the ground and in the air were very kind and apologetic. But I just need to know why we couldn’t have flown to tokyo and settled this one person’s mistake (who was going to tokyo all along) there, in tokyo. 230 people on this flight. https://t.co/EhCTERTRu5