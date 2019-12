Avión militar se estrella en California

CALIFORNIA, Estados Unidos (AP) — Un avión militar se estrelló el miércoles en un paraje cercano a una base naval del sur de California, informaron autoridades.

El avión se estrelló y desintegró alrededor de las 5:15 p.m. cerca de la estación naval del condado Ventura. El departamento de bomberos de Ventura reportó que el piloto falleció en el accidente. Nadie en tierra resultó herido. El portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA) Allen Kenitzer dijo que el avión era un Hawker Hunter MK.58. La causa del accidente no se conoce de inmediato. No se precisó si el avión estaba despegando o intentaba aterrizar en la base ubicada cerca de la ciudad de Port Hueneme, a unos 100 kilómetros (65 millas) al noroeste de Los Ángeles. Kenitzer dijo que la FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte investigan el incidente. Una portavoz de la base naval de Ventura no respondió de inmediato mensajes telefónicos.