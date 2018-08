Aviones más robustos implican menos muertes, dice experto

Un experto en aviación dijo este miércoles 1 de agosto que en las caídas de aviones como la de Aeroméxico este martes –en la que no hubo muertos– hay mayores probabilidades de sobrevivir porque los aparatos son más robustos.

El investigador de seguridad aérea, Adrian Young, de la consultora holandesa To70, dijo que las tasas de supervivencia en las caídas “son más altas que nunca” debido en parte a que los “aviones son más fuertes que nunca”.

Young dijo a The Associated Press que hay menos probabilidades de quedar atrapados por el desplome de asientos y pisos, sobre todo si el avión cae en terreno llano, como sucedió en Durango, en el norte de México. Dijo que aún no se podía conjeturar sobre las causas de este incidente.

Las autoridades dijeron que no hubo víctimas fatales entre los 97 pasajeros y cuatro tripulantes. Los socorristas llevaron a 49 personas a los hospitales, en su mayoría con lesiones menores.

Según datos de seguridad de To70, el año pasado fue el más seguro para los usuarios de aerolíneas, sólo con 13 vidas perdidas en aviones y sin accidentes aéreos en aeronaves de pasajeros en el mundo.