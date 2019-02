John Bolton: Estados Unidos va a transportar ayuda humanitaria para Venezuela

Estados Unidos va a transportar ayuda humanitaria para Venezuela, en respuesta a una petición del presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado del país y es reconocido como tal por Washington.

"Respondiendo al llamado del Presidente Guaidó, Estados Unidos está movilizando y transportando ayuda humanitaria para la gente de #Venezuela", dijo este sábado en Twitter el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

El líder opositor venezolano Guaidó anunció este sábado en una multitudinaria manifestación que en los próximos días comenzará el acopio de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia, Brasil y en una isla del Caribe.

En medio de la actual crisis política en Venezuela, Estados Unidos reconoció la autoproclamación de Guaidó el 23 de enero.

