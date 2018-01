Bruce Steinberg, de Bridgewater, y su familia, entre las víctimas del accidente aéreo en Costa Rica

El ejecutivo de Bridgewater Associates Bruce Steinberg y su familia se encuentran entre los 10 estadounidenses fallecidos después de que un avión chárter se estrellase contra una montaña en Costa Rica el domingo.

"La familia Bridgewater perdió a Bruce Steinberg (un inversor sénior en Bridgewater y un hombre maravilloso) y a su familia", dijo en un comunicado Ray Dalio, fundador del fondo de cobertura Westport, con sede en Connecticut, en las redes sociales el lunes.

"En estos momentos, todos estamos procesando esta tragedia devastadora a nuestra manera. En estos momentos voy a dedicar mi atención a hacer esto y ayudar a otros".

The Bridgewater family lost Bruce Steinberg (a senior investor at Bridgewater and a wonderful man) and his family in a plane crash in Costa Rica. Right now, we are each processing this devastating tragedy in our own ways.