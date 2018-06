Bud se vuelve huracán de categoría 3 frente a costa mexicana

El huracán Bud perdió fuerza en las últimas horas y este martes 12 de junio fue clasificado a meteoro de categoría 3, mientras los meteorólogos prevén que las aguas más frías le roben la mayor parte de su potencia antes de una posible colisión con los centros turísticos del sur de la península mexicana de Baja California.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que Bud tenía vientos máximos de 205 km/h (125 millas) y que su vórtice estaba a unos 525 kilómetros (325 millas) al sur-sureste de Cabo San Lucas, en la punta de la península mexicana. Agregaron que se movía hacia el norte-noroeste a 9 km/h (6 mph).

#GOESEast looked directly into the eye of Major Hurricane #Bud today. Track the storm: https://t.co/P1F11zXUHIpic.twitter.com/ETa5ywTZQz