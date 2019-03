Cacerolazos y protestas espontáneas tras nuevo apagón en Venezuela

El sonido de cacerolas irrumpió este domingo en varias zonas de Caracas en protesta por los consecutivos apagones en Venezuela desde el 7 de marzo, llevando a millones de venezolanos a la angustia y desesperación.

Joaquín Rodríguez, un abogado de 54 años, golpeaba con fuerza dos envases de plástico durante una protesta en Los Palos Grandes, otrora acomodada zona de Caracas que sufre los rigores de las fallas eléctricas registradas en el interior del país desde hace una década.

"Nuevamente un apagón nacional nos está afectando nuestra calidad de vida, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos internet, no tenemos teléfonos, estamos incomunicados, hemos llegado a lo peor que hemos podido imaginar", narró a la AFP en alusión a los apagones intermitentes desde hace una casi una semana.

En algunos sectores de Caracas las protestas fueron reprimidas por colectivos, como se les conoce a los civiles armados chavistas a los que Nicolás Maduro ha dado luz verde para contener las protestas.

"Hay represión fuerte de colectivos encapuchados con armas disparándole a la población", afirmó un habitante de Cotiza, un sector popular de Caracas donde se escenificaron manifestaciones espontáneas por los recurrentes apagones.

Mauricio Marcano, un comerciante de 30 años que salió a protestar junto a sus vecinos, también denunció la presencia de colectivos armados que reprimían protestas escenificadas en el centro de Caracas, donde policías bloquearon algunas calles para contenerlas.

Luego que un nuevo apagón dejara a oscuras la capital y varios estados la noche del sábado, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, reiteró que se trataba de otro sabotaje.