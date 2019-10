Cámara de Representantes vota a favor de formalizar investigación contra Trump

El Congreso de Estados Unidos votó este jueves 31 de octubre a favor de avanzar en el proceso de investigación con miras a la destitución del presidente Donald Trump, estableciendo un marco que permitirá a los legisladores interrogar públicamente a testigos.

“Hoy la Cámara tomó el siguiente paso estableciendo los procesos para unas audiencias abiertas conducidas por la Comisión de Inteligencia de la Cámara para que el público pueda ver los datos por sí mismo”, dijo antes de la votación la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Trump, por su lado, denunció hoy jueves en un tuit “la mayor caza de brujas en la historia de Estados Unidos” justo después de la votación en la Cámara de Representantes que aprobó la investigación con miras a la destitución del mandatario.

The Impeachment Hoax is hurting our Stock Market. The Do Nothing Democrats don’t care!