Capriles: 'Me atrevo a decir que ganaremos'

RÍO DE JANEIRO, Brasil. (DPA).- El candidato opositor a las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela, Henrique Capriles, aseguró que llega confiado al final de la campaña: "Hoy, me atrevo a decir que ganaremos", expresó, en entrevista exclusiva que publica hoy el diario brasileño O Globo.

Capriles justificó su optimismo en base al entusiasmo de sus seguidores y a la supuesta debilidad de su adversario, el presidente interino Nicolás Maduro.

"El fervor es impresionante, por donde pasamos las personas nos esperan. Es como si Venezuela hubiese ganado el Mundial de fútbol", aseveró el político, quien sostuvo además que Maduro "es un pésimo candidato, que no despierta entusiasmo ni tiene conexión con los chavistas (los seguidores del fallecido presidente Hugo Chávez)".

"Maduro dice que es el heredero de Chávez, pero es un candidato tan malo que se está desmoronando", opinó. Pese a que se declaró como "un seguidor del modelo brasileño", Capriles lamentó que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva haya expresado apoyo a Maduro en un video presentado por la campaña del candidato oficialista.

"No me sorprende que Lula lo haya hecho", afirmó, al atribuir el respaldo a "todos los beneficios económicos logrados por Brasil gracias a su relación con Venezuela en los últimos años".

"No me molestó, pero creo que hay que tener cuidado con algunas cosas. Creo que no ha sido bueno para Lula, porque Lula pasó a ser una referencia mundial y grabar un video como ese lo rebaja de nivel", agregó Capriles, quien también atribuyó a factores económicos el apoyo de Argentina al actual gobierno de su país.

"Argentina nos debe cerca de 13 mil millones de dólares por los acuerdos de envío de petróleo", dijo.