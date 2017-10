Cárcel para un periodista sudanés por un artículo crítico con la familia del presidente

El redactor jefe de un diario independiente sudanés fue condenado este lunes a seis meses de cárcel por haber publicado un artículo en el que se acusaba de corrupción a la familia del presidente Omar al Bashir, informó el mismo a la AFP.

El autor del artículo fue sentenciado por su parte a tres años de cárcel en suspenso, según la misma fuente.

"El tribunal me ordenó pagar 10,000 libras sudanesas (1,260 euros, 1,490 dólares) o ir a la cárcel durante seis meses", declaró Osman Mirgani, redactor jefe del periódico Al Tayar.

"He decidido no pagar y espero a que las autoridades me lleven a la cárcel".

En el artículo publicado en 2012, el periodista Mohamed Zine El Abidin acusaba a la familia de Bashir de ser corrupta, explicó Mirgani.

El poderoso Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS) abrió una investigación a raíz de la publicación del artículo.

Mirgani, que decidió dedicarse al periodismo tras estudiar ingeniería en Estados Unidos, y su diario suelen ser blanco de las autoridades sudanesas, y el NISS ha secuestrado ediciones enteras de su periódico.