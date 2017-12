China, acusada de suministrar petróleo a Corea del Norte pese a las sanciones

China negó este viernes haber suministrado petróleo a Corea del Norte, después de las acusaciones vertidas por Donald Trump en este sentido y de que Corea del Sur interceptara un navío hongkonés que habría transferido hidrocarburos a un barco de Pionyang.

"Atrapado CON LAS MANOS EN LA MASA", lanzó el presidente estadounidense el jueves en Twitter, declarándose "muy decepcionado al ver que China permite que ingrese petróleo a Corea del Norte", violando las sanciones adoptadas por la ONU para forzar a Pionyang a renunciar a su programa nuclear.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!