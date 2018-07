Chris se convierte en el segundo huracán de la temporada en el Atlántico

La tormenta tropical Chris se convirtió este martes 10 de julio en el segundo huracán de la temporada en el Atlántico al fortalecerse frente al sureste de Estados Unidos, aunque sin representar un riesgo para sus costas, informaron meteorólogos.

Chris sopla con vientos máximos sostenidos de 140 Km/hora y se ubica a 330 Km al este de Cabo Hatteras, en la costa de Carolina del Norte. El ciclón se desplaza hacia el noreste bordeando la costa estadounidense en una ruta que lo llevará hacia el Atlántico norte.

"Se prevé algo de fortalecimiento adicional esta noche (del martes) y el miércoles", escribió el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, en un comunicado. Chris comenzará a debilitarse el jueves para convertirse en ciclón postropical hacia el viernes, momento en que podría alcanzar Canadá, añadió.

Additional strengthening is possible through Wednesday, and hurricane Chris is forecast to continue moving northeast with a steady increase in forward speed. https://t.co/X45zxzclAM

Entretanto, los remanentes de Beryl, que se convirtió el viernes pasado en el primer huracán de la temporada y ahora es un sistema degradado a onda tropical, siguen soplando y produciendo lluvias en el Caribe. El exhuracán, que por el momento afecta la isla Española (Haití y República Dominicana) y el este de Cuba, podría volver a convertirse en un ciclón tropical al final de la semana, informó el NHC.

Chris is now a hurricane. Even though this hurricane will remain offshore, rip currents and beach hazards can be expected along the Carolina coastline and portions of the Middle Atlantic coastline. https://t.co/qftBWvJN4N