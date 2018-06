Cifra de muertos se eleva a 110 por protestas en Nicaragua

La violencia que azota el país centroamericano sufrió otra escalada este sábado 2 de junio en Managua y Masaya, donde al menos 8 personas perdieron la vida, incluyendo un menor de edad, mientras continúan las protestas contra del gobierno de Daniel Ortega.

Masaya, al sureste de Managua, ha sido una de las ciudades más afectadas por los enfrentamientos. La violencia dejó cinco muertos ayer, entre ellos estaba Junior Gaitán, de 15 años, que según el relato de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y el cura local, el adolescente ya capturado por la policía suplicó por su vida antes de recibir un disparo en el pecho.

Dos ciudadanos más perdieron la vida anoche en enfrentamientos en Tipitapa, al norte de Managua.

Franklin Reyes y Geovanny Mena, formaban parte de las autodefensas de esa ciudad cuando fueron atacados por grupos paramilitares.

Por su parte la Policía Nacional en un comunicado afirma que quienes protestan son “grupos delincuenciales” e incluso los ha acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Algo inusual en lo que hasta hace dos meses era considerado el país más seguro de Centroamérica, con mínimos índices de delincuencia.

La situación en ciudades como Masaya, Matagalpa, Estelí, Managua, León y Chinandega es volátil respecto a la violencia. Hay al menos 31 tranques permanentes en todo el país que los civiles han levantado como método de protesta en contra del gobierno y en defensa de sus territorios.

Capital bajo sitio

La ciudad capital Managua se encuentra en un silencioso y no oficial toque de queda, ya que los niveles de inseguridad se han incrementado por la ausencia policial.

Ayer en la madrugada falleció el ciudadano norteamericano Henry Vera, cuando al intentar auxiliar a un amigo capturado por paramilitares fue asesinado de forma violenta.

La embajada de Estados Unidos en Managua, que ha emitido al menos dos alertas de seguridad a sus ciudadanos en el país, lamentó el incidente.

La embajadora Laura Dogu escribió en Twitter que “El gobierno de Estados Unidos (EU) expresa sus condolencias a la familia del ciudadano estadounidense fallecido anoche y a todas las familias que recientemente visitaron medicina legal”.

