Colombia suspende a 7 miembros de fuerza pública por intervención política

BOGOTÁ, Colombia (Xinhua). -Seis policías y un militar quedaron suspendidos de sus cargos por su presunta intervención en política, al apoyar al candidato presidencial opositor Oscar Iván Zuluaga, informó el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón.“Las investigaciones comenzaron hace más de 15 días. En todos los casos que se han recibido denuncias, se ha actuado abriendo los procesos disciplinarios respectivos o incluso la remoción de los cargos de aquellas personas que, según las evidencias, han mantenido algún tipo de intervención en política”, declaró Pinzón a periodistas. El ministro de Defensa afirmó que las Fuerzas Militares y de Policía “son apolíticas y no deliberantes”, pues los efectivos no pueden participar en política o pena de ser destituidos de sus cargos.“Se ha seguido un proceso y esas investigaciones disciplinarias pueden terminar con consecuencias muy duras para los involucrados. En algunos casos, reitero, donde las evidencias han sido muy claras, se han removido de sus cargos a estas personas”, sostuvo el ministro.“Las Fuerzas Militares son leales al país, tienen un comandante en jefe supremo que es el presidente y han cumplido las órdenes que él ha dado, que son golpes a las (guerrillas) FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), al ELN (Ejército de Liberación Nacional), a las bandas criminales, a la delincuencia común", añadió.Pinzón informó sobre las suspensiones temporales de los siete efectivos, luego de que la fórmula vicepresidencial del presidente Juan Manuel Santos, Germán Vargas, aseguró en una entrevista hace dos semanas que algunos policías realizaban proselitismo político a favor de Zuluaga. “Jamás en mi vida, y son ya muchas campañas las que tengo a cuestas, había visto a integrantes activos de la policía nacional involucrados directamente en actividades proselitistas (en este caso) a favor del candidato Zuluaga”, declaró Vargas.Por su parte el candidato presidencial de la oposición, Zuluaga, declaró que nadie en su campaña electoral manipula a las Fuerzas Militares, tal como lo aseguró Vargas.“Jamás me he reunido con militares activos, mis reuniones son públicas, mi única relación con ellos es la de la seguridad que me prestan, otra cosa son las familias de los militares que están indignadas por el trato del gobierno y ese comercial que les debilita la moral (de la Fuerza Pública)”, comentó el candidato opositor.