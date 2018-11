Conflictos dominan cumbre del G20 en Argentina

El presidente argentino Mauricio Macri llamó el viernes a los líderes del G20 a impulsar la cooperación internacional.

Pero todo indica que las conversaciones no estarán dominadas por la ambiciosa agenda de trabajo sino por la polémica presencia del príncipe saudí, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la creciente tensión entre Rusia y Ucrania.

Argentina, país anfitrión de la cita que comenzó el viernes y seguirá el sábado y reúne a los presidentes de potencias como Estados Unidos, Alemania, Rusia y China, busca alcanzar un consenso sobre el mercado de trabajo, la infraestructura para el desarrollo, un futuro alimentario sostenible y la sustentabilidad climática, entre otros objetivos.

Sin embargo, la que promete ser la cumbre del G20 más ríspida de los últimos años transcurrirá en reuniones bilaterales y multilaterales en las que presidentes y jefes de gobierno abordarán los puntos más calientes de la agenda global.

Como anfitrión, el mandatario argentino será árbitro en ese complejo escenario.

Al abrir la cita, Macri reconoció la existencia de cuestionamientos a los mecanismos multilaterales y “tensiones entre países” y afirmó que el consenso no es algo que se construye de la noche a la mañana.

“Si bien la agenda de ahora es distinta, quiero pedir que actuemos con el mismo sentido de urgencia que en 2008” cuando se desató una grave crisis financiera, exhortó Macri.

El mandatario consideró que la solución “es dialogar, dialogar y dialogar, que es la forma de empujar los límites de lo imposible sabiendo que cada uno tiene intereses pero todos queremos promover el desarrollo sostenible”.

Pese a la multiplicidad de figuras las miradas estarán puestas en el príncipe saudí Mohammed bin Salman, señalado como autor intelectual del asesinato en octubre del periodista saudí Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post, en el consulado saudí en Estambul.

Es previsible que algunos líderes no quieran aproximarse demasiado al príncipe. No sería el caso del estadounidense Donald Trump, quien ha decidido no marginar al hombre fuerte del gobierno saudita en nombre de los intereses económicos que unen a su país con la nación árabe.

El ruso Vladimir Putin tampoco lo ha criticado y, de hecho, chocó sus manos con las del príncipe al saludarlo poco antes de que se iniciara el encuentro mientras ambos se reían abiertamente.

El presidente de Francia, Emanuel Macron , señaló el jueves que durante la cita tendrá la oportunidad de tratar el asunto de Khashoggi con el propio líder saudita y analizarlo junto a otros gobernantes europeos.

“Quiero que las investigaciones en Turquía y Arabia Saudita prosigan para aportar la verdad y que la comunidad internacional se pueda asociar en este proceso”, sostuvo.