Congreso de Perú da voto de confianza al gobierno del presidente Martín Vizcarra

El Congreso peruano dominado por la oposición fujimorista concedió este miércoles un voto de confianza al gobierno, desactivándose el riesgo de un choque de poderes que habría causado una crisis política.

El parlamento aprobó la confianza por 82 votos contra 22 (y 14 abstenciones), tras una sesión de 12 horas a la que asistió al comienzo el primer ministro, César Villanueva, y los otros 17 ministros del gabinete del presidente Martín Vizcarra.

"Ha sido aprobada la cuestión de confianza", dijo el titular del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry, tras la votación, cuyo resultado no fue inesperado.

Los analistas anticipaban que el Congreso daría este paso, pues en caso contrario se habría gestado un choque de poderes que podía conducir a que Vizcarra disolviera el Congreso y convocara a nuevos comicios legislativos. Esto no convenía a la oposición, cuyo prestigio ante la ciudadanía se ha deteriorado, según encuestas.

"Aquí no hay vencedores ni vencidos. Hoy solo ha ganado el Perú", tuiteó Vizcarra.

La disolución del Congreso podía afectar además a la economía peruana, que viene recuperándose tras la crisis política que condujo en marzo pasado a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, sustituido por Vizcarra, su primer vicepresidente.

Al hablar ante el plenario, Villanueva pidió el voto de confianza y "la aprobación de los cuatro proyectos de reforma" constitucional lanzados por Vizcarra el 28 de julio, en respuesta a un escándalo de corrupción en el poder judicial.

Una de las iniciativas fue aprobada por unanimidad el martes por el parlamento, pero quedan tres pendientes.

"No aceptaremos aprobaciones parciales (...) las reformas son cuatro, no una, no dos, no tres", advirtió Villanueva al Congreso. Las reformas cuentan con amplio apoyo de la ciudadanía, según encuestas.

El voto de confianza fue aprobado tres días después de que Vizcarra amenazara con disolver el Congreso si frenaba los cambios constitucionales.

Los ministros se retiraron del hemiciclo tras la exposición de Villanueva, iniciándose un maratónico debate, durante el cual varios legisladores hablaron en quechua, antes de votar.