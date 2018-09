Crece frustración entre refugiados a causa de Florence

El cansancio y la frustración están aumentando en las Carolinas mientras miles de personas aguardan para regresar a casa luego que el huracán Florence desató inundaciones épicas a las que se adjudican al menos 37 decesos, incluidos los de dos mujeres que se ahogaron cuando la corriente arrastró una camioneta de la policía que las llevaba a una instalación de salud mental.

Con los remanentes de Florence finalmente en el mar y los cielos despejados sobre los ríos aún crecidos con agua fangosa, el presidente Donald Trump visitó la zona de desastre, recorriendo vecindarios inundados y ayudando a servir alimentos en una iglesia en New Bern, una localidad costera que resultó duramente afectada.

"¿Cómo está la casa?”, le preguntó Trump a una persona. "Cuídese".

A 190 kilómetros (120 millas) de distancia en Fayetteville, Roberta y Joseph Keithley han dormido en catres dentro de una escuela desde el viernes.

Aún no saben si su casa quedó arruinada. "Se está volviendo un tanto frustrante, pero uno debe lidiar con ello y adaptarse", dijo Roberta Keithley, de 73 años. "Es solo otro obstáculo qué superar en la vida".

Al sur, el amanecer trajo de vuelta las inundaciones a Nichols, Carolina del Sur, que también sufrió inundaciones a causa del huracán Matthew hace dos años.

Los anegamientos de Florence habían disminuido, pero empeoraron nuevamente.

El alcalde Lawson Battle dijo que, según la información que tiene, todos en el poblado de unos 360 habitantes evacuaron en cuanto el agua comenzó a invadir el lunes. Pero Battle ya no puede pensar en eso. "Me concentro en el desastre que estamos viviendo", dijo. "No tengo tiempo para pensar. Estoy agotado".

El acceso mejoró en Wilmington, una ciudad portuaria de unos 120 mil habitantes en Carolina del Norte que quedó aislada cuatro días a causa de los elevados niveles del agua. Pero las autoridades señalaron que no saben cuándo podrán los evacuados regresar a casa, y existe la posibilidad de que las condiciones no mejoren drásticamente pronto dado que no se prevé que el río Cape Fear alcance su máximo nivel en la ciudad sino hasta el lunes o martes.