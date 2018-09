Daniel Ortega pidió a Estados Unidos respeto y que 'no se meta con Nicaragua'

El presidente Daniel Ortega pidió el miércoles a Estados Unidos respeto y "no meterse con Nicaragua", horas después de que el Consejo de Seguridad de la ONU, por instancia de Washington, discutió la crisis en el país centroamericano, que ha dejado más de 320 muertos.

"A los Estados Unidos le decimos que si quieren ayudarle al pueblo nicaragüense, si quieren contribuir a la paz, lo mejor que pueden hacer es no meterse con Nicaragua, respetar a Nicaragua como nación soberana y digna", dijo Ortega en un discurso ante miles de seguidores.

Ortega respondió así a los esfuerzos de Estados Unidos para llevar la crisis política de Nicaragua al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, frente a la oposición de Rusia, China y Bolivia.

La embajadora estadounidense, Nikki Haley, manifestó que "el Consejo de Seguridad no debe ni puede ser un observador pasivo mientras Nicaragua continúa cayendo en un Estado fallido y dictatorial, porque sabemos a dónde lleva ese camino". La diplomática aseguró que "con cada día que pasa" Nicaragua avanza por la senda de Siria y Venezuela, ambos signados por el "éxodo" masivo de sus ciudadanos.

En tono conciliador, Ortega llamó a los nicaragüenses que han emigrado a Costa Rica a que regresen. "El que no torturo, no mató, se le va a acoger (...) porque tenemos que reencontrarnos y reconciliarnos". Ortega también manifestó que hay que "seguir profundizando este diálogo entre las familias" y aseguró que "tenemos que poner a prueba toda nuestra capacidad, disposición, generosidad para que nos vayamos reencontrando".

Pero su mensaje fue criticado por la oposición, que cuestionó sus intenciones en momento que continúa la persecución de opositores que participaron en las protestas antigubernamentales iniciadas en abril. "Mientras no cesen las causas del terror, ¿quién va a querer regresar? No veo que Ortega esté diciendo que va a cesar la persecución, que ya no van a llegar policías a la casa de gente a medianoche. No veo que esté eliminando las causas del temor y del terror. Lo que dijo es que todo seguirá igual", dijo a AFP el exvicecanciller opositor José Pallais.

El exfuncionario también refutó el llamado a reconciliarse porque "para vivir bajo sus reglas, en una normalidad basada en la represión, la persecución no es reconciliación".