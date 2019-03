Desesperación y rabia a medida que se prolonga el apagón en Venezuela

La desesperación y la rabia se extiende entre los venezolanos a medida que pasan las horas y el masivo apagón que golpea al país desde el lunes no se soluciona.

"La mercancía se daña, no hay agua, el transporte casi no funciona, no hay comunicación, yo no sé lo que pasa con mi familia, la inseguridad se agrava", fustigó Néstor Carreño, encargado de una pizzería que debió cerrar, en un acomodado barrio de Caracas.

Cacerolazos y bocinazos reventaron en protesta apenas inició la noche de martes a miércoles, que dejó a la ciudad en oscuridad total.

En muchos barrios la luz iba y venía, pero sin una clara perspectiva de restablecimiento eléctrico completo.

El país petrolero de 30 millones de habitantes volvió a quedar a oscuras muy pocos días después de la peor falla eléctrica de su historia, que se inició el 7 de marzo y duró casi una semana.

Además de la capital, el corte afecta a 21 de los 23 estados, según reportes de usuarios en redes sociales.

La falla comenzó el lunes a las 13H22 (17H22 GMT) y colapsó el suministro de agua, las redes de telefonía e internet y la banca electrónica, vital ante la falta de efectivo que genera la voraz hiperinflación.

El masivo apagón de una semana de hace 20 días afectó con dureza a los hospitales, ya castigados por la falta de insumos y medicinas.

Según ONGs, una decena de pacientes murió a raíz de los cortes.