Director de la Policía hondureña se niega a dejar el cargo

TEGUCIGALPA, Honduras (AP).- Un grupo de agentes de policía de Honduras se concentraron a las puertas de las oficinas centrales de la institución en Tegucigalpa la tarde del viernes después de que el Ministro de Seguridad removiera al Director General de la Policía.

Paralelamente, el director saliente, general Ramón Sabillón, ha guardado silencio desde que el ministro, Arturo Corrales, hiciera pública la decisión de removerlo en una alocución televisada en directo y permanece reunido en su despacho con un grupo de oficiales desde la tarde del jueves.

La ex Comisionada de la policía María Luisa Borjas, ex jefe de asuntos internos de la entidad policial, se erigió como portavoz de Sabillón y tras reunirse con él dijo a los medios que el general Sabillón no acepta la decisión hasta que el mandatario, Juan Orlando Hernández, se lo notifique personalmente. También pide la renuncia del ministro Corrales.

"En estos momentos hay un mando legal y un mando ilegal. Sabillón tiene el apoyo de oficiales y personal de la escala básica. Es tiempo que se ponga el alto al irrespeto de la policía por parte de la política. Si él cumple esa orden está incumpliendo la legalidad", dijo Borjas.

"Se le pueden deducir responsabilidades penales al Ministro de Seguridad. Tiene que notificárselo el presidente directamente. El Ministro no puede actuar por encima de la ley".

La ex oficial explicó que "se pide la destitución del Ministro de Seguridad, se pide la separación de los oficiales que, conociendo la ley orgánica de la policía, se prestaron a aprobar un nombramiento ilegal y el aumento de sueldo a la escala básica de la policía".

El presidente Juan Orlando Hernández se encuentra de visita oficial en Washington.

En tanto, la designada presidencial Rossana Guevara dijo que "el presidente es el único que puede tomar una decisión al respecto.

El presidente no está en el país. Yo no conozco la posición del presidente; hasta que no regrese al país, aquí no pasa nada".

The Associated Press no ha podido contactar al general Sabillón.

El anuncio del Ministro de Seguridad, que dijo hablar en nombre del presidente, señalaba que la decisión se había tomado "dentro de la estrategia de seguridad del gobierno".

Corrales elogió a Sabillón. "Una persona intachable y con un servicio que debe ser admirado", dijo y le asignó una misión en representación de Honduras en las Naciones Unidas.

El nuevo director general de la Policía nombrado por el gobierno es el comisionado Félix Villanueva Mejía que, en una entrevista en la emisora local HRN, dijo que el director saliente "no ha sido separado de la institución sino que sólo fue transferido de una función a otra y por eso es normal que siga dentro de las instalaciones".

Varios policías están anunciando y convocando a un paro. Algunos se están reuniendo en el puesto de policía del barrio Belén, al centro de Tegucigalpa.

La lucha de poder tiene lugar cuando en el Congreso se debate la creación de una fuerza de policía militar de rango constitucional que patrulla las calles desde hace un año y es vista por muchos como una alternativa a la policía nacional, muy criticada por su corrupción, falta de resultados y sometida a un proceso de depuración considerado fallido desde hace al menos dos años.