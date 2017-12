Disneylandia se recupera tras apagón

La energía eléctrica había regresado casi completamente a Disneylandia tras un apagón este miércoles, 27 de diciembre, en el parque temático del sur de California que obligó a que algunos de los clientes tuvieran que ser asistidos para bajar de los juegos mecánicos que quedaron detenidos.

La vocera del parque temático Suzi Brown dijo que un problema con un transformador provocó el apagón en las secciones de Toontown y Fantasyland cerca de las 10:45 a.m. del miércoles. Agregó que unos 12 juegos mecánicos se vieron afectados pero que nadie resultó herido.

PARKS UPDATE: We have experienced a power outage near Mickey's Toontown and Fantasyland. We are working diligently to restore power to the affected areas as soon as possible. Select offerings are now available such as Toontown and “it’s a small world” Holiday.