Divulgación de audios de diálogos de jueces desata escándalo en Perú

La Corte Suprema dePerú pidió este lunes 9 de julio abrir una investigación por supuesto tráfico de influencias, luego de la divulgación de una serie de audios grabados subrepticiamente de jueces ofreciendo rebajas de penas, pidiendo favores o negociando ascensos de funcionarios.

"El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, solicitó a la Oficina de Control de la Magistratura para que (...) disponga las investigaciones que correspondan en relación con la difusión de audios que involucrarían a jueces", dijo la Corte Suprema en un comunicado. Este nuevo escándalo de corrupción fue desatado por la difusión el fin de semana de varios audios de conversaciones telefónicas de jueces y llevó al presidente peruano Martín Vizcarra a pedir también una investigación, pues él es mencionado en un diálogo comprometedor.

En este audio, un exmagistrado le propone a un juez de la Corte Suprema reunirse con Vizcarra para arreglar un asunto que, según él, le aseguraría a su interlocutor "poder para el futuro". "Rechazo totalmente que se use mi nombre sin ningún sustento ni justificación, situación que condeno enérgicamente y pido la investigación respectiva del Ministerio Público y sanción para los responsables", dijo el mandatario peruano en Twitter.

En las grabaciones divulgadas hablan jueces de la Corte Suprema y de un tribunal de apelaciones, así como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano encargado de designar a los jueces peruanos. En un audio un juez de la Corte Suprema ofrece reducir la pena o absolver a un acusado de violar a una niña; y en otro un magistrado solicita un ascenso para una funcionaria judicial.

Los grabaciones fueron divulgadas por el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros, que en el pasado ha publicado documentos reservados sobre el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Según el portal, los magistrados de los audios "convirtieron sus cargos en un permanente ejercicio de tráfico de influencias y corrupción".

La nueva entrega de IDL-Reporteros es un "dejá vu" de la historia peruana reciente, pues la difusión de audios o vídeos grabados subrepticiamente provocaron la caída del presidente Alberto Fujimori en 2000, la renuncia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski en marzo pasado y la suspensión hace un mes del popular legislador Kenji Fujimori (hijo del exgobernante).

En un audio habla el presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, el mismo que aparece en la grabación sobre Vizcarra. Aunque lo que dice su interlocutor es inaudible, se escucha al juez hablando por teléfono sobre un proceso por la violación de una niña de 11 años. Luego dice: "¿qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo declaren inocente?".

Otras conversaciones son del presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao, Walter Ríos, quien llama a un funcionario para pedirle que ascienda a una ingeniera que tiene a su cargo el programa ISO 9000 de ese tribunal.

"En este mundillo llamado Poder Judicial, como su mismo nombre lo dice, la palabra 'poder' no es por las puras. A qué me refiero, de alguna manera en el sistema nosotros también respondemos a ciertos, no digamos grupos de poder, sino a ciertos amigos que nos piden ciertas cosas ya sea para ellos mismos o para personas allegadas a ellos", dice el juez en este audio.