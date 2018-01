Donald Trump acusa al Departamento de Justicia de estar en su contra

El presidente Donald Trump acusó el martes a su propio Departamento de Justicia de formar parte de lo que calificó como un "estado profundo" y urgió a las autoridades estadounidenses a procesar judicialmente a un ayudante de alto rango de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y al exdirector del FBI James Comey.

Según Trump y sus partidarios, el "estado profundo" es un aparato encargado de la aplicación de las leyes federales que presuntamente forma parte de una burocracia arraigada que nunca quiso que él fuera elegido como presidente de Estados Unidos y que ahora está trabajando activamente para socavar su presidencia.

Los tuits más recientes de Trump presionaron a favor de posturas ya conocidas del presidente norteamericano, quien está a punto de comenzar su primer año completo en el cargo luego de una victoria legislativa con su reforma tributaria, pero todavía está pendiente sobre su gobierno la investigación sobre la interferencia rusa en la campaña que le dio la victoria en las elecciones de 2016.

Crooked Hillary Clinton’s top aid, Huma Abedin, has been accused of disregarding basic security protocols. She put Classified Passwords into the hands of foreign agents. Remember sailors pictures on submarine? Jail! Deep State Justice Dept must finally act? Also on Comey & others