Donald Trump elogia héroes estadounidenses en celebración del 4 de julio

El presidente Donald Trump le deseó a Estados Unidos un feliz Día de la Independencia este miércoles 4 de julio y reservó una dedicatoria especial a los “héroes estadounidenses” cuyo sacrificio, dice, ayudó a la nación a ganar la independencia hace 242 años.

Trump tuiteó un corto vídeo con los mejores deseos suyos y de la primera dama, Melania Trump. La pareja será anfitriona de un picnic para las familias de militares en la Casa Blanca, al que le seguirá un concierto y fuegos pirotécnicos en el Explanada Nacional.

Happy Fourth of July....Our Country is doing GREAT!