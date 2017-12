Donald Trump: no habrá protección para 'dreamers' si no hay muro

El presidente Donald Trump dijo el viernes que no habrá protección para los jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos traídos ilegalmente por sus padres a menos que le autoricen fondos para un muro fronterizo y otros rubros.

Trump tuiteó el viernes: “Se ha dicho a los demócratas, y ellos comprenden, que no puede haber DACA sin el MURO que se necesita con desesperación en la Frontera Sur y sin el FIN de horrible Migración Familiar y ridícula Lotería de Inmigración, etc”.

The Democrats have been told, and fully understand, that there can be no DACA without the desperately needed WALL at the Southern Border and an END to the horrible Chain Migration & ridiculous Lottery System of Immigration etc. We must protect our Country at all cost!