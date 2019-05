EU acusa a Julian Assange de violar leyes antiespionaje

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves 17 nuevos cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en especial relacionados con leyes antiespionaje, lo que desató inmediatamente un debate con defensores de la libertad de prensa.

Estados Unidos responsabiliza a Assange de haber puesto en peligro a algunas de sus fuentes con la publicación en 2010 de unos 750 mil documentos militares y diplomáticos.

También lo acusa de "conspirar" con la exanalista informática estadounidense Chelsea Manning, condenada en 2013 por originar la filtración.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, se sospecha que Assange ha "ayudado a obtener información confidencial sabiendo que podría utilizarse en detrimento de Estados Unidos y en beneficio de una nación extranjera".

Australia y sus partidarios siempre han sostenido que Assange no puede ser perseguido por publicar estos documentos, en virtud del principio de la libertad de prensa.

"Es una locura", reaccionó de inmediato la organización Wikileaks en Twitter. "Es el fin del periodismo en temas de seguridad nacional y el fin de la primera enmienda" de la Constitución de Estados Unidos que garantiza la libertad de expresión, agregó.

La acusación "plantea una amenaza directa a la libertad de prensa y al periodismo de investigación", aseguró Reporteros sin Fronteras (RSF), mientras que la organización Freedom of the Press habló de "un gran peligro para los periodistas".

"El Departamento toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia, pero Julian Assange no es un periodista", aseguró el secretario adjunto de Justicia estadounidense, John Demers.

" Ningún periodista responsable publicaría deliberadamente los nombres de fuentes confidenciales en zonas de guerra, sabiendo que los expondría al mayor peligro", dijo.

Put simply, the Trump admin's unprecedented charges against Julian Assange and WikiLeaks are the most significant and terrifying threat to the First Amendment in the 21st century.