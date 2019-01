Egipto inaugura catedral tras un nuevo ataque contra los coptos

El presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi inauguró este domingo una catedral en ocasión de la Navidad copta, al día siguiente de que un policía muriera cuando estalló un artefacto explosivo hallado cerca de una iglesia y que intentaba desactivar.

Un fuerte dispositivo de seguridad fue desplegado alrededor de la catedral, emplazada en la futura capital administrativa, actualmente en construcción en un sector desértico cercano a El Cairo.

Flanqueado por el papa copto ortodoxo Tawadros II, al Sisi dijo que Egipto atraviesa "un momento importante de su historia. Somo un pueblo unido y siempre lo seremos", sostuvo antes del inicio de los cánticos de la celebración litúrgica copta, rito que festeja la Navidad el 7 de enero.

Se podían ver vehículos blindados desplegados cada 50 metros en la entrada a la nueva ciudad, situada a 45 km de El Cairo. Al llegar a las puertas de la catedral, los periodistas tuvieron que atravesar tres pórticos de seguridad antes de poder entrar al edificio, según la misma fuente.

El sábado por la noche, en un nuevo incidente contra la comunidad cristiana copta, un comandante de la policía experto en explosivos murió en El Cairo al intentar desactivar una bomba cerca de la iglesia Al Azraa Wa Abu Sifin, según fuentes de seguridad.

Otros dos policías resultaron heridos en la explosión de la bomba colocada dentro de una bolsa, según las mismas fuentes.

Si bien una fuente de seguridad afirmó a la AFP que la iglesia era el "blanco", las autoridades no comunicaron nada oficialmente sobre este incidente. La prensa tampoco se hizo demasiado eco este domingo de lo ocurrido.

La minoría copta de Egipto está desde 2016 en el punto de mira del grupo yihadista Estado Islámico (EI), que reivindicó varios ataques contra esta comunidad.

Durante la inauguración se difundió un mensaje televisado del papa católico Francisco, quien saludó a Tawadros II y su iglesia que "supo dar un verdadero testimonio de fe y de amor en los momentos más difíciles".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte señaló a través de su cuenta Twitter, su apoyo a su colega egipcio y su satisfacción al ver "que nuestros amigos egipcios inauguran la mayor catedral de Cercano Oriente", indicó.

El muftí de Egipto denunció en un comunicado en su página de Facebook "la operación terrorista contra la iglesia Abu Sifin". Según él, artefactos explosivos fueron colocados en el tejado de un edificio que alberga una mezquita, ubicada muy cerca de la iglesia.

En un comunicado difundido por la noche, la iglesia copta dijo llorar "al oficial mártir" que murió en la explosión. El funeral del agente, Mustafa Abid, tendrá lugar este domingo.

