Embajador de Estados Unidos en la UE implica a Trump en explosiva audiencia

Un alto diplomático estadounidense implicó directamente al presidente Donald Trump el miércoles en un esquema para obligar a Ucrania a investigar a un rival político, en un explosivo testimonio televisado de una audiencia de juicio político.

Gordon Sondland, el representante de Estados Unidos ante la Unión Europea y aliado de Trump, dijo a los congresistas que siguió órdenes del presidente en busca de un acuerdo "quid pro quo" (una cosa a cambio de otra) para que Ucrania investigara al demócrata Joe Biden a cambio de una reunión en la Casa Blanca.

Según Sondland, Trump le ordenó a él y a otros diplomáticos que trabajaran con su abogado personal, Rudy Giuliani, quien según detalló, montó una campaña de presión sobre el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

El diplomático aseguró que Giuliani exigió que Kiev investigara a Biden y probara una teoría conspirativa, promulgada por Trump, de que Ucrania ayudó a los demócratas en 2016.

"Como testifiqué anteriormente, las solicitudes de Giuliani constituyeron un 'quid pro quo' para arreglar la visita a la Casa Blanca del presidente (Volodimir) Zelenski", afirmó el diplomático, un hombre de negocios nombrado embajador.

Lejos de ser una operación "clandestina" fuera de los canales diplomáticos regulares, Sondland dijo en la audiencia que los altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado -incluyendo el secretario de Estado, Mike Pompeo- estuvieron constantemente informados de la situación.

"Nosotros seguíamos las órdenes del presidente" para trabajar con Giuliani, testificó Sondland ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

CAZA DE BRUJAS

Los demócratas dijeron que el testimonio de siete horas de Sondland sustentaba firmemente las acusaciones de abuso de poder que justificarían la destitución de Trump.

"El testimonio de hoy está entre las pruebas más significativas hasta la fecha", dijo Adam Schiff, el legislador demócrata que dirige la investigación contra el mandatario.

"Va directamente al corazón del asunto del soborno así como de otros crímenes o faltas potencialmente importantes", añadió.

También los candidatos presidenciales que buscan la nominación demócrata para enfrentarse a Trump en los comicios de 2020, aseguraron que el testimonio fortalece el caso contra Trump, al inicio de un debate televisado.

Pero Trump afirmó por el contrario que el testimonio de Sondland lo había exonerado y exigió el fin inmediato de la investigación de juicio político.

"Esta caza de brujas debe acabar YA. ¡Es tan mala para nuestro país!", tuiteó.

Dirgiéndose a periodistas más temprano en la Casa Blanca, recreó segmentos del testimonio del día para expresar su punto de vista.

"'¿Qué quieres de Ucrania?'", afirmó Trump que le preguntó Sondland. "Aquí mi respuesta: 'No quiero nada. No quiero nada. No quiero un quid pro quo. Dile a Zelenski que hago lo correcto'", dijo el presidente que le respondió al embajador, leyendo unas notas.

"Diría que esto significa que todo se ha acabado", espetó.