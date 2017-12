Empresa que transmitió datos en elecciones hondureñas responde a la OEA

Para la empresa Dale Vucanovich, encargada de la transmisión de los resultados durante las elecciones del 26 de noviembre en Honduras, no hay argumentos para descalificar el procedimiento electoral utilizado.

La reacción de la compañía surge luego de que los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron que se celebren otras elecciones debido a las denuncias de la oposición sobre un posible fraude electoral.

El Tribunal Supremo Electoral de Honduras declaró hace cuatro días vencedor a Juan Orlando Hernández, actual presidente del país, el cual enfrenta hace más de tres semanas protestas, huelgas, saqueos y cierre de calles por las denuncias de un fraude.

De acuerdo con la agencia AP, las protestas y manifestaciones contra el resultado electoral han dejado 17 muertos, 50 lesionados y casi 2 mil detenidos.

El 16 de diciembre el TSE proclamó ganador a Hernández, quien según la entidad logró el 42.95% de los votos, mientras que Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, alcanzó 41.42%.

“No hay argumentos para descalificar el procesamiento electoral, la base de datos no fue adulterada ni modificada, no se puede hacer una auditoría a la base de datos, sin tener los datos que dieron los resultados, los auditores no hicieron esa revisión”, Theodore Dale Vucanovich pic.twitter.com/iFDpow43rK — TSE Honduras (@tsehonduras) 19 de diciembre de 2017

Theodore Dale Vucanovich, de la empresa Dale Vucanovich, indicó que la base de datos no fue adulterada ni modificada tras el conteo del TSE.

“Comprobar la integridad de la base de datos antes y después de la caída del sistema lo puede constatar cualquier técnico internacional, puede ir despejando el camino hacia una reconciliación en este momento político cargado de mentiras y oportunismo”, dijo Dale Vucanovich.

El empresario se refiere a que durante la transmisión de los datos se cayó el sistema justo en el momento que Nasralla superaba a Hernández.

Luego de regresar el sistema la situación cambió y el ahora reelecto presidente superaba por un estrecho margen al opositor.

Dale Vucanovich enfatizó que él era auditor internacional y “los hechos hablan”, además “son demostrables, soy el primero que ha pedido se haga auditoría”.

“No tengo ningún temor de demostrar que la base de datos no fue vulnerada, y si no fue así, la OEA tiene que rectificarse”, añadió.

El dueño de la empresa de transmisión de datos reiteró que las acusaciones de la OEA no tienen sustento. “Sugerimos que la OEA enmiende las irregularidades y deficiencias en el informe de auditoría presentado, el no hacerlo contribuirá a generar más dudas, por los supuestos presentados, que no tienen un sustento real y verdadero”, dijo Dale Vucanovich.